Kolaborasi MNC Vision Networks dan MNC Peduli, Beri Bantuan ke Yayasan Esa Sasana Surya

TEPAT hari ini, Jumat (9/6/2023) MNC Vision Networks berkolaborasi dengan MNC Peduli menyelenggarakan kegiatan sosial, untuk pemberian bantuan di Yayasan Esa Sasana Surya.

Kegiatan sosial seperti ini, diwujudkan dalam rangka mewujudkan salah satu bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat.

Dari keterangan Thio Me Me, Perwakilan MNC Vision Networks, diketahui bantuan ada berbagai macam. Mulai dari sembako, alat kebersihan, obat-obatan, serta peralatan dapur. Sedikit banyak, Thio mengungkap bantuan ini diharapkan bisa memberikan keceriaan bagi anak-anak di yayasan.

"Kegiatan CSR ini merupakan wujud kepedulian sosial dari MNC Vision Networs kepada masyarakat sekitar. Suka cita sekali kita ada di tempat ini berbagi rezeki," ujar Me Me saat ditemui MNC Portal di lokasi, Jumat (9/6/2023)

(Foto: MPI/ Tangguh Yudha)

"Kita ucapkan terimakasih kepada seluruh pengurus untuk kesempatan bisa berbagi di sini," imbuhnya.