HOME WOMEN LIFE

Podcast Aksi Nyata: Ternyata Ini Alasan Putri Jasmine Minat Dunia Politik

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |18:35 WIB
Podcast Aksi Nyata: Ternyata Ini Alasan Putri Jasmine Minat Dunia Politik
Putri Jasmine, (Foto: Tangkapan layar Youtube Partai Perindo)
A
A
A

TREN generasi muda ikut berkecimpung di dunia politik memang bukan barang baru di Indonesia. Tapi tak dipungkiri, saat ini seiring dengan dominasi generasi milenial dan Z, makin banyak anak muda yang terjun ke dunia politik.

Keinginan untuk bisa berkontribusi pada negara lewat bidang politik, diungkap Putri Jasmine, jebolan Indonesian Idol 2020 sekaligus lulusan Ilmu Pemerintahan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini, juga sudah ada pada dirinya.

Putri mengaku sudah memiliki keinginan untuk concern di dunia politik sejak duduk di bangku SMA. Ia menyadari jika sebenarnya setiap sisi kehidupan manusia bersinggungan dengan politik bahkan sejak pertama kali lahir.

 BACA JUGA:

"Dari zaman dulu aku merasa semua kegiatan yang kita lakukan dari kita lahir sampai nantinya meninggal itu berkaitan dengan kebijakan publik dan politik,” tutur Putri Jasmine dalam Podcast Aksi Nyata “Cantik, Tampil Nyentrik, Wisudawan Terbaik Ilmu Politik”, dikutip dari kanal Youtube Partai Perindo, Jumat (9/6/2023).

 BACA JUGA:

“Contoh, ketika lahir bikin akta kelahiran, masuk SD ada berkas-berkas, terus nanti bikin KTP sampai akhir hayat masih berurusan sama itu kan," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
