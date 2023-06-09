Podcast Aksi Nyata: Putri Jasmine Jebolan Indonesian Idol Bagi-bagi Tips Raih Sukses di Usia Muda

SEBAGAI salah satu sosok Gen Z, jebolan Indonesian Idol, , Putri Jasmine memahami betul fenomena dimana banyak anak-anak muda yang terlalu menggebu-gebu mengejar mimpi besarnya.

Memang bukan suatu hal yang salah, tapi menurutnya, Putri ada hal lain yang harus menjadi prioritas selain hanya fokus untuk memikirkan target yang begitu tinggi, yakni mengusahakan apa yang sudah ada di depan mata yakni dengan membuat target jangka pendek.

Target jangka pendek, yang bisa dicapai dilakukan hanya dalam hitungan minggu atau bulan saja.

"Harus belajar set goals dan terus fokus, selalu dirinci apa yang akan dilakukan seminggu kedepan, tiga sampai enam bulan ke depan,” tutur Putri Jasmine dalam siaran Podcast Aksi Nyata, “Cantik, Tampil Nyentrik, Wisudawan Terbaik Ilmu Politik”, dikutip dari kanal Youtube Partai Perindo, Jumat (9/6/2023).

“Fokus bagaimana caranya bisa mencapai itu," imbuhnya.