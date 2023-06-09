5 Tips Ikut Lomba Lari bagi Pemula, Biar Gak Kapok!

SALAH satu olahraga yang terbilang murah bahkan gratis dan bisa dilakukan kapan saja adalah lari. Meski sudah banyak tren olahraga, namun lari masih banyak diminati.

Perkembangan tren lari juga diikuti dengan munculnya berbagai event lomba lari yang bermunculan. Nah bagi kamu yang ingin mencoba mengikuti event lari dan masih pemula, perlu simak tips berikut ini.

Berikut tips ikut event lari bagi pemula, Kamis (8/6/2023).

1. Persiapkan fisik dan mental

Hal pertama yang harus dipersiapkan saat akan mengikuti event lari adalah persiapkan fisik dan mental. Kamu harus mulai rutin olahraga dengan intensitas tinggi dan rendah. Latihan olahraga tak hanya lari, tapi juga bersepeda, rendang, dan lain sebagainya.

2. Jangan bergantung pada teman

Saat mulai mengikuti event lari, sebaiknya kamu jangan bergantung pada teman. Coach BFI Run 2023, Andy Sugiyanto menjelaskan setiap orang memiliki tingkat latihan yang berbeda. Jadi sebaiknya pilih jenis kategori lari yang sesuai dengan intensitas latihan dan kemampuan kamu sendiri.

"Bagi pemula bisa mulai dari trek rendah dulu, misalnya 5 KM atau 10 KM. Bikin race enjoy dulu biar badan terbiasa. Jangan tiba-tiba dikasih berat nanti kapok dan nggak balik lagi. Adaptasi dulu biar enjoy. Kalau enjoy pasti nambah," ujar Coach Andy saat ditemui dalam konferensi pers BFI RUN 2023 baru-baru ini.

3. Atur pola makan

Coach Andy menambahkan saat akan mengikuti event lari, sebaiknya penuhi asupan nutrisi dengan karbohidrat dan lemak. Kedua kandungan tersebut jangan sampai kurang.

"Minimal malamnya makan karbo supaya besoknya saat lari ada energi," tambahnya.

Dan setelah latihan, lanjut Coach Andy, kamu disarankan untuk memperbanyak serat dan protein untuk recovery otot.

"Jangan lupa juga konsumsi air putih karena saat olahraga kita buang cairan, biar recover sel kita juga jadi berjalan baik. Kalau kurang cairan tubuh kita overheat dan banyak hal yang tidak enak terjadi," tuturnya.