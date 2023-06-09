Belum Setahun Nikah Suami Selingkuh Berkali-kali dengan Pelakor, Curhatan Istri Sah Viral di Twitter!

KISAH pelakor atau perebut laki orang kembali viral di media sosial. Bahkan, rumah tangga yang dibina belum sampai satu tahun pun harus rusak berantakan!

Kisah ini datang dari warga twitter @rssil******* yang membeberkan perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita. Bahkan, hubungan gelap mereka sudah terjalin dari sebelum menikah.

"Suami meminta izin ke cewek tersebut untuk menikah dengan saya," kata @rssil******* dikutip pada Jumat (9/6/2023).

Ya, dengan kata lain, wanita tersebut sudah tahu persis bahwa dirinya berhubungan dengan pria beristri. Menurut kisah dari akun twitter tersebut, sang suami kerap kali membohonginya demi bisa bertemu pelakor.

Perkara bohong bukanlah hal sulit lantaran pekerjaan suami di kapal memang memiliki jadwal tak teratur sehingga kecurigaan istri pun tak langsung timbul. Hingga ada satu momen yang membuat istri sah naik darah yakni ketika suami memilih pulang ke kosan pelakor di hari ulang tahunnya.

"Puncak emosi saya terhadap suami yg sering membohongi saya pada hari ulang tahunya mereka merayakan ulang tahun suami di tempat dugem bahkan pulangnya ke kosan si cewek tersebut. Pagi-pagi saya sama mertua langsung ngelabrak keduanya," lanjut akun @rssil*******

Akun twitter istri sah kemudian mengunggah video kompilasi foto kronologi awal dirinya melabrak pelakor. Dia sampai meminta bantuan tukang ojek online guna mengecek apakah benar mobil suami terparkir di kos pelakor.

Setelah dirasa memang suami benar ada di sana, istri sah pun langsung datang bersama mertua. Sayang, ketika dilabrak, suami kabur dan menyisakan pelakor yang tetap tak merasa bersalah.

"Ngelabrak sama ibu mertua tapi si cewek itu berani ngelawan mertua udah dikata-kata in segala macem tapi dia menyudutkan saya sebagai istri ga becus menjaga suami. Oh iya btw cewek ini janda anak," ujarnya.

Tak berhenti sampai disitu saja, istri sah juga mengunggah isi chat bersama pelakor. Bukannya merasa bersalah, pelakor justru lebih galak ketimbang istri sah.

"Lebih goblok lo dinikahi suaminya gak pernah pulang ke kasur lu," kata wanita simpanan itu melalui pesan whatsapp.

Istri sah tak tinggal diam, dia mengaku sudah pernah melaporkan tindakan pelakor ke kantornya yakni salah satu brand kosmetik ternama. Namun sayangnya, tak ada tindakan tegas apapun.