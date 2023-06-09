Heboh PNS Palembang Diduga Live Karokean di TikTok saat Jam Kerja, Netizen Beri Komentar Menohok!

BEBERAPA orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) kedapatan tengah asyik karaokean pada saat jam kerja. Bahkan, tanpa rasa malu dan bersalah, mereka melakukan hal tersebut sambil live streaming di akun TikTok.

Dalam video yang dibagikan ulang oleh salah satu pengguna Twitter @Pai_C1, terlihat ada 3 orang berseragam PNS berada di sebuah ruangan. Dua orang perempuan asyik berkaraoke dengan gembira sambil live streaming saat jam kerja.

Sementara, satu orang pria berseragam PNS tengah asyik memegang microphone ke arah kamera. Diduga, tiga orang PNS tersebut berasal dari Palembang