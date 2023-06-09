Akhir Pekan Waktunya Kejar Flash Sale di AladinMall, Ada Diskon s.d 90% + 7% + Gratis Ongkir

HORE, akhirnya akhir pekan tiba! Ini saatnya Anda kembali berbelanja guna memenuhi semua kebutuhan. Kebetulan, lagi ada Flash Sale di AladinMall dengan diskon hingga 90% + ekstra 7% dengan kode voucher JUNI02. Sehingga, Anda tak perlu khawatir dompet jebol!

Promonya cuma berlangsung selama 3 hari saja nih, yakni pada 9 - 11 Juni 2023. Makanya, buruan deh diborong sebelum kehabisan. Karena selain bisa dapat diskon gede-gedean, belanja di AladinMall juga gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas!

Rekomendasi produk yang wajib dibeli selama Flash Sale Aladin Mall berlangsung!

Samsung 43 Inch UHD Smart TV - UA43CU8000

Mau nonton acara favorit dengan layar luas serta gambar yang tajam? Samsung 43 Inch UHD Smart TV - UA43CU8000 solusinya! Dapatkan item ini hanya dengan bayar Rp4.999.000 saja dari harga normal Rp6.708.900.

Tomkins Sneakers Wanita Florence Beta - White/Black

TOMKINS Florence Beta merupakan sepatu berbahan mesh dengan desain yang trendy. Dilengkapi detail neat stitching dan eyelets dipadu dengan outsole dari Phylon, yang membuat sepatu ini semakin nyaman saat dipakai. Dapatkan produk ini seharga Rp242.100 saja dari Rp459.000.

Sido Muncul Vitamin C 1000 Serbuk Lemon 6's

Sido Muncul Vitamin C 1000 merupakan suplemen Vitamin C yang bermanfaat untuk membantu menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Beli produk ini segera mumpung cuma sehargaRp5.556 dari harga normal Rp9.690.

Sepeda BMX ST 12” Pacific Cooltech 3.0

Latih si kecil bermain sepeda sejak dini dengan BMX ST 12” Pacific Cooltech 3.0. Dilengkapi dengan roda pengaman di bagian samping sehingga tidak perlu khawatir buah hati Anda terjatuh. Miliki produk ini seharga Rp1.269.000 saja dari Rp1.350.000.

Selain beberapa rekomendasi produk di atas, masih ada banyak banget lho item lainnya yang tersedia di AladinMall. Makanya, yuk borong juga produk lainnya, dengan cara mengunjungi laman Official Store melalui AladinMall.id atau KLIK DI SINI.

Cara mendapatkan gratis ongkir tanpa batas dari AladinMall

AladinMall selalu berusaha untuk memberikan Anda pengalaman belanja online yang menyenangkan. Karenanya, Anda selalu bisa mendapatkan #BukanGratisOngkirBiasa, tanpa batas, tanpa minimum pembelian.

Caranya gampang banget! Anda tinggal pilih jasa pengiriman dari SAP Express atau JNE YES. Syarat dan ketentuan berlaku, dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi pastikan Anda selalu pantengin AladinMall biar nggak ketinggalan promo menariknya ya.