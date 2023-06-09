6 Ide Model Rambut ala Seulgi Red Velvet, Bikin Tampilan Makin Cantik dan Trendi!

SEULGI Red Velvet tak hanya terkenal dengan bakat menyanyi dan menari yang luar biasa. Lahir pada 10 Februari 1994, Seulgi juga dikenal akan gaya penampilan yang mencuri perhatian.

Salah satunya gaya rambut Seulgi Red Velvet yang trendi dan modis. Model rambut Seulgi ini bisa dijadikan inspirasi tampilan bagi kalian yang ingin gaya baru.

Berikut 6 ide model rambut ala Seulgi Red Velvet yang dirangkum dari Instagram pribadinya, Jumat (9/6/2023).

1. Messy Layered Hair

Seulgi terlihat memukau dengan gaya rambut berantakan dengan lapisan yang memberikan dimensi pada rambutnya. Gaya ini memberikan tampilan yang edgy dan kasual, menciptakan kesan yang unik dan berkelas.

2. Rambut Lurus dengan Poni

Seulgi pernah tampil dengan rambut lurus yang dipadukan dengan poni, memberikan tampilan yang segar dan muda. Gaya ini memberikan kesan yang elegan namun tetap terlihat ceria dan modern.

3. Wolf Cut





Salah satu gaya rambut terkini yang sering dikenakan oleh Seulgi adalah wolf cut. Gaya ini melibatkan potongan pendek dengan lapisan yang memberikan dimensi pada rambut, menciptakan tampilan yang ekspresif dan penuh gaya.