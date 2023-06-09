Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Penampilan Terbaru Tante Ernie Usai Hilang dari Instagram, Hidung Jadi Sorotan Netizen

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |18:28 WIB
Penampilan Terbaru Tante Ernie Usai Hilang dari Instagram, Hidung Jadi Sorotan Netizen
Tante Ernie (Foto: Instagram/@himynameisernie)
A
A
A

TANTE Ernie kembali aktif di Instagram! Setelah hampir setahun lamanya 'menghilang', Tante Ernie mengunggah foto terbaru di Instagram pribadinya, @himynameisernie.

"Kangen deh sama Instagram.. Apalagi sama kamu semuanya.. KANGEN SANGAT!!, " tulis Tante Ernie pada caption unggahan foto terbarunya yang langsung disukai oleh lebih dari 9 ribu pengguna Instagram dalam waktu tak sampai 30 menit sejak diunggah.

Tante Ernie

Dalam foto tersebut, perempuan berusia 45 tahun itu hanya memperlihatkan wajahnya. Belum seperti biasa memperlihatkan keseluruhan busananya yang modis dan seksi.

Wajah Tante Ernie tampak cantik, meski bentuk mata agak berbeda dari biasanya. Apakah tante pemersatu bangsa ini melakukan operasi plastik, makanya menghilang dari Instagram?

      
