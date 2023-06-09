3 Potret Cantik Winter Aespa Polos Tanpa Makeup, Bening Banget

MESKI baru memiliki akun Instagram, personel Aespa, Winter sudah cukup aktif memamerkan berbagai potret cantik penampilannya di berbagai kesempatan.

Contohnya mulai dari penampilannya dengan makeup dramatis cantik dan romantisnya saat hadir di gelaran Festival Film Cannes belum lama ini, sampai gaya makeup dreamy dengan freckles di wajahnya untuk pemotretan dengan Gucci bersama majalah W Korea.

Tak hanya tampilan visual dirinya yang sudah full makeup, Winter juga percaya diri memperlihatkan kecantikan alaminya tanpa riasan. Lewat akun Instagram miliknya, @imwinter, Winter baru saja meunggah beberapa potret bare face alias wajah polos tanpa pulasan makeup sama sekali. Berikut ulasan singkatnya, dilansir dari Koreaboo, Jumat (9/6/2023).

1. Percaya diri dengan visualnya, Winter tak ragu membuktikan bahwa dia tidak butuh makeup agar terlihat cantik.

