Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Viral Belajar Makeup ke Thailand, Worth It Nggak Sih?

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |10:14 WIB
Viral Belajar Makeup ke Thailand, Worth It Nggak Sih?
Soulyu Beauty. (Foto: Soulyu)
A
A
A

BARU-baru ini makeup Thailand mulai menjamur dan dikenal wanita Indonesia. Wajar saja jika jenis makeup ini banyak disukai warga karena look-nya yang bisa bikin kulit terlihat glowing dengan ciri khasnya yang ‘basah’ alias satin look.

Nggak cuma itu, makeup Thailand juga dikenal dengan alis serat serta riasan mata yang condong ke smokey eyes sehingga dapat mempertegas wajah Anda secara keseluruhan. Ini sangat cocok bagi Anda yang suka jadi pusat perhatian, namun tetap natural.

Karenanya, banyak wanita yang ingin belajar langsung terkait teknik makeup Thailand ini. Bahkan, tak jarang dari mereka yang ingin terbang langsung ke Negeri Gajah Putih itu untuk mendalami ilmunya.

Worth it nggak sih belajar makeup ke Thailand?

Biaya kelas tata rias di Thailand dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor seperti durasi kursus, tingkat keahlian instruktur, lokasi, serta bahan dan alat yang disediakan. Berikut adalah beberapa perkiraan umum yang bisa menjadi gambaran Anda:

Kursus tata rias di Thailand umumnya berkisar di angka THB 45.000 (dalam rupiah Rp 20.000.000).

Beberapa sekolah atau akademi tata rias mungkin juga menawarkan kursus khusus di berbagai bidang seperti tata rias pengantin, tata rias efek khusus, atau tata rias editorial, yang mungkin lebih murah/mahal. 

Soulyu Beauty. (Foto: Soulyu)

Biaya Perjalanan 

Biaya perjalanan ke Thailand dalam Rupiah akan bergantung pada beberapa faktor, termasuk gaya perjalanan Anda, durasi perjalanan, waktu dalam setahun, dan aktivitas yang Anda rencanakan.

Contoh:

• Tiket pesawat PP Jakarta - Bangkok: Rp5.000.000 - Rp7.000.000

Biaya tersebut tergantung pada waktu pemesanan tiket pesawat dan kapan Anda melakukan perjalanan.

Biaya Akomodasi

• Wisma atau hostel: Rp100.000 - Rp300.000 per malam

• Hotel: Rp500.000 - Rp1.000.000 per malam

Biaya Makan 

• Makanan kaki lima: Rp20.000 - Rp50.000

• Restoran kelas menengah: Rp100.000 - Rp200.000

Transportasi

• Bus atau kereta: Rp10.000 - Rp50.000

• Taksi atau sewa mobil pribadi: Rp100.000 - Rp500.000

Harga dapat bervariasi tergantung jarak, dan kota yang Anda tinggali selama berada di Thailand.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/611/3189463/tren_makeup-R4XQ_large.jpg
Tren Make Up 2026: Warna Cerah dan Berani Jadi Ajang Ekspresi Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/611/3142392/bedak-MHaQ_large.jpg
Jenis-Jenis Bedak dan Fungsinya, Kenali dan Jangan Sampai Salah Pilih Bedak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/611/3014139/6-langkah-penggunaan-retinol-di-malam-hari-untuk-cerahkan-kulit-MDx1aPt1xR.jpg
6 Langkah Penggunaan Retinol di Malam Hari untuk Cerahkan Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/611/2999608/tips-biar-make-up-tetap-awet-dan-flawless-saat-beraktivitas-di-luar-uM8XDXxGnP.jpg
Tips Biar Make Up Tetap Awet dan Flawless Saat Beraktivitas di Luar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/611/2975073/seberapa-sering-anda-bersihkan-produk-makeup-3qEoOdihOq.jpg
Seberapa Sering Anda Bersihkan Produk Makeup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/611/2969149/tutorial-make-up-pink-ala-hailey-bieber-cocok-untuk-rayakan-valentine-VhktPP9Cxm.jpg
Tutorial Make Up Pink ala Hailey Bieber, Cocok untuk Rayakan Valentine
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement