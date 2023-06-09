Viral Belajar Makeup ke Thailand, Worth It Nggak Sih?

BARU-baru ini makeup Thailand mulai menjamur dan dikenal wanita Indonesia. Wajar saja jika jenis makeup ini banyak disukai warga karena look-nya yang bisa bikin kulit terlihat glowing dengan ciri khasnya yang ‘basah’ alias satin look.

Nggak cuma itu, makeup Thailand juga dikenal dengan alis serat serta riasan mata yang condong ke smokey eyes sehingga dapat mempertegas wajah Anda secara keseluruhan. Ini sangat cocok bagi Anda yang suka jadi pusat perhatian, namun tetap natural.

Karenanya, banyak wanita yang ingin belajar langsung terkait teknik makeup Thailand ini. Bahkan, tak jarang dari mereka yang ingin terbang langsung ke Negeri Gajah Putih itu untuk mendalami ilmunya.

Worth it nggak sih belajar makeup ke Thailand?

Biaya kelas tata rias di Thailand dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor seperti durasi kursus, tingkat keahlian instruktur, lokasi, serta bahan dan alat yang disediakan. Berikut adalah beberapa perkiraan umum yang bisa menjadi gambaran Anda:

Kursus tata rias di Thailand umumnya berkisar di angka THB 45.000 (dalam rupiah Rp 20.000.000).

Beberapa sekolah atau akademi tata rias mungkin juga menawarkan kursus khusus di berbagai bidang seperti tata rias pengantin, tata rias efek khusus, atau tata rias editorial, yang mungkin lebih murah/mahal.

Biaya Perjalanan

Biaya perjalanan ke Thailand dalam Rupiah akan bergantung pada beberapa faktor, termasuk gaya perjalanan Anda, durasi perjalanan, waktu dalam setahun, dan aktivitas yang Anda rencanakan.

Contoh:

• Tiket pesawat PP Jakarta - Bangkok: Rp5.000.000 - Rp7.000.000

Biaya tersebut tergantung pada waktu pemesanan tiket pesawat dan kapan Anda melakukan perjalanan.

Biaya Akomodasi

• Wisma atau hostel: Rp100.000 - Rp300.000 per malam

• Hotel: Rp500.000 - Rp1.000.000 per malam

Biaya Makan

• Makanan kaki lima: Rp20.000 - Rp50.000

• Restoran kelas menengah: Rp100.000 - Rp200.000

Transportasi

• Bus atau kereta: Rp10.000 - Rp50.000

• Taksi atau sewa mobil pribadi: Rp100.000 - Rp500.000

Harga dapat bervariasi tergantung jarak, dan kota yang Anda tinggali selama berada di Thailand.