Bokong Bocah Tertusuk Paku Pagar, Ini Bahayanya!

HAL di luar dugaan kadang terjadi tanpa disangka. Salah satunya kisah bocah yang bokongnya tertusuk paku pagar saat memanjat pagar besi di rumahnya. Hal itu belum lama terjadi di Malaysia.

Dikutip dari mothership, media Malaysia melaporkan bahwa penyelamatan bocah tersebut sempat tertahan di atas pagar, sebelum akhirnya petugas pemadam kebakaran tiba untuk menyelamatkannya.

Satu hal yang cukup menghebohkan publik, paku pagar tersebut menancap ke bokong bocah itu cukup dalam. Hingga akhirnya sebanyak 10 orang petugas pemadam kebakaran pun harus turun tangan dalam aksi penyelamatan bocah tersebut.

Saat proses penyelamatan, seorang juru bicara Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Selangor mengatakan kepada media Malaysia, bahwa petugas pemadam kebakaran memotong paku dari pagar, dan akhirnya membawa bocah tersebut ke rumah sakit dengan paku yang masih menempel di bokongnya.

Petugas pemadam kebakaran tersebut mengatakan, bahwa paku tersebut menembus hingga kedalaman 15 cm. Paku yang menancap dengan kedalaman tersebut, tentunya bukan main-main dan harus ditangani serius secara medis.

"Berdasarkan penuturan tetangga korban, bocah itu kerap terlihat bermain-main di atas pagar," jelas seorang petugas seperti yang dikutip dari Mothership.

Lalu apa sih bahaya tertusuk paku?

Salah satu bahaya tertusuk paku adalah terkena tetanus. Melansir dari Healthline, tetanus atau lockjaw adalah infeksi bakteri serius yang mempengaruhi sistem saraf dan menyebabkan otot di seluruh tubuh menegang juga kaku.

Disebut lockjaw lantaran infeksi sering menyebabkan kontraksi otot di rahang dan leher yang pada akhirnya dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya.

Meskipun pengobatannya tersedia, hanya saja tidak efektif secara seragam. Cara terbaik untuk melindungi terhadap tetanus adalah dengan memberikan vaksin.

