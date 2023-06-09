Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bokong Bocah Tertusuk Paku Pagar, Ini Bahayanya!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |07:11 WIB
Bokong Bocah Tertusuk Paku Pagar, Ini Bahayanya!
Bokong bocah tertusuk paku pagar (Foto: Mothership)
A
A
A

HAL di luar dugaan kadang terjadi tanpa disangka. Salah satunya kisah bocah yang bokongnya tertusuk paku pagar saat memanjat pagar besi di rumahnya. Hal itu belum lama terjadi di Malaysia.

Dikutip dari mothership, media Malaysia melaporkan bahwa penyelamatan bocah tersebut sempat tertahan di atas pagar, sebelum akhirnya petugas pemadam kebakaran tiba untuk menyelamatkannya.

 tertusuk paku pagar

Satu hal yang cukup menghebohkan publik, paku pagar tersebut menancap ke bokong bocah itu cukup dalam. Hingga akhirnya sebanyak 10 orang petugas pemadam kebakaran pun harus turun tangan dalam aksi penyelamatan bocah tersebut.

Saat proses penyelamatan, seorang juru bicara Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Selangor mengatakan kepada media Malaysia, bahwa petugas pemadam kebakaran memotong paku dari pagar, dan akhirnya membawa bocah tersebut ke rumah sakit dengan paku yang masih menempel di bokongnya.

Petugas pemadam kebakaran tersebut mengatakan, bahwa paku tersebut menembus hingga kedalaman 15 cm. Paku yang menancap dengan kedalaman tersebut, tentunya bukan main-main dan harus ditangani serius secara medis.

"Berdasarkan penuturan tetangga korban, bocah itu kerap terlihat bermain-main di atas pagar," jelas seorang petugas seperti yang dikutip dari Mothership.

Lalu apa sih bahaya tertusuk paku?

Salah satu bahaya tertusuk paku adalah terkena tetanus. Melansir dari Healthline, tetanus atau lockjaw adalah infeksi bakteri serius yang mempengaruhi sistem saraf dan menyebabkan otot di seluruh tubuh menegang juga kaku.

Disebut lockjaw lantaran infeksi sering menyebabkan kontraksi otot di rahang dan leher yang pada akhirnya dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya.

 BACA JUGA:

Meskipun pengobatannya tersedia, hanya saja tidak efektif secara seragam. Cara terbaik untuk melindungi terhadap tetanus adalah dengan memberikan vaksin.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/298/3173784//wasabi-aVk5_large.jpg
Sudah Dilarang, Bocah Ini Kalang Kabut Setelah Nekat Makan Wasabi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/608/3108414//kandang_binatang_tempat_bocah_10_tahun_tinggal-C2oM_large.JPG
Tak Hanya Disiksa hingga Kakinya Patah, Bocah 10 Tahun Ditempatkan di Kandang Binatang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/338/3088155//viral-eCj2_large.jpg
Polisi Buru Pelaku Kasus Penganiayaan dan Penyetruman Bocah Dituduh Maling di Tangerang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement