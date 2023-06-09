Nunung Srimulat: Musuh Utama Orang Kanker Itu Stres!

KINI Nunung Srimulat masih dalam perawatan pasca-operasi kanker payudara. Ia meminta doa agar bisa sembuh melawan kanker.

"Makin kita stres makin mereka merajalela kankernya. Oleh karena itu kita harus happy," ujar Nunung dalam akun TikTok-nya.

Ia juga memberikan semangat buat para pengidap kanker,

"Untuk teman-teman ku semuanya yang sedang berjuang melawan kanker juga….

Kita tidak tahu kapan kita harus berhenti berjuang…

Dan untuk kita semua harus tetap semangat dan lawan rasa stres!

Kita adalah orang yang luar biasa

Sebelumnya, dari video yang dibagikan, tampak Nunung masih memakai perban warna putih di badannya. Namun ia mengaku kondisinya sudah mulai membaik. Ia dirawat di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan.

Ia juga meminta didoakan agar segera sembuh dan bisa beraktivitas dengan baik lagi.

Teman-teman selebritis pun mendoakan Nunung agar segera pulih.

Lucintaluna_manjalita mengatakan, "Bismillah semangat sembuh mami nunung semoga semuanya lancar ya allah ❤️❤️."

Realangelkaramoy menambahkan, "Semangaaatttt mamiii... aman, lancar dan cepat pulih ya mamiiii❤️."

"Mbaak, semangaaat, mugi2 lancar sedayanipun," ujar Showimah.

"Mamiku sayaaaaang.. bismillah lancar, sehat ❤️❤️❤️," tambah Kiky Saputri.

