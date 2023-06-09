Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Nunung Srimulat: Musuh Utama Orang Kanker Itu Stres!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |16:42 WIB
Nunung Srimulat: Musuh Utama Orang Kanker Itu Stres!
Nunung (Foto: Inst )
A
A
A

KINI Nunung Srimulat masih dalam perawatan pasca-operasi kanker payudara. Ia meminta doa agar bisa sembuh melawan kanker.

"Makin kita stres makin mereka merajalela kankernya. Oleh karena itu kita harus happy," ujar Nunung dalam akun TikTok-nya.

 Nunung

Ia juga memberikan semangat buat para pengidap kanker,

"Untuk teman-teman ku semuanya yang sedang berjuang melawan kanker juga….

Kita tidak tahu kapan kita harus berhenti berjuang…

Dan untuk kita semua harus tetap semangat dan lawan rasa stres!

Kita adalah orang yang luar biasa

Sebelumnya, dari video yang dibagikan, tampak Nunung masih memakai perban warna putih di badannya. Namun ia mengaku kondisinya sudah mulai membaik. Ia dirawat di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan.

Ia juga meminta didoakan agar segera sembuh dan bisa beraktivitas dengan baik lagi.

Teman-teman selebritis pun mendoakan Nunung agar segera pulih.

Lucintaluna_manjalita mengatakan, "Bismillah semangat sembuh mami nunung semoga semuanya lancar ya allah ❤️❤️."

Realangelkaramoy menambahkan, "Semangaaatttt mamiii... aman, lancar dan cepat pulih ya mamiiii❤️."

 BACA JUGA:

"Mbaak, semangaaat, mugi2 lancar sedayanipun," ujar Showimah.

"Mamiku sayaaaaang.. bismillah lancar, sehat ❤️❤️❤️," tambah Kiky Saputri.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/482/3189802//kanker_payudara_pada_pria-3fMo_large.jpg
Gejala Kanker Payudara Pada Pria, Ini yang Patut Diwaspadai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186723//raisa-RqUr_large.jpg
Kilas Balik, Ibunda Raisa Menangis Saat Dibuatkan dan Dinyanyikan 'Lagu Untukmu'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186721//raisa-MIsd_large.jpg
Ungkapan Hati 'Lagu Untukmu', Raisa: Ibu Ku Rindu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/482/3186691//ibu_raisa-7HNP_large.jpg
Kesaksian Melawan Kanker Paru, yang Berjuang Tak Hanya Ibunda Raisa tapi Keluarga Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/482/3185005//ini_5_makanan_yang_bisa_kurangi_risiko_penyakit-zi1a_large.jpg
Ini 5 Makanan yang Bisa Kurangi Risiko Penyakit Jantung, Stroke dan Kanker hingga Alzheimer 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/482/3184696//kanker-sriR_large.jpg
5 Mitos Cegah Kanker yang Masih Dipercaya, Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement