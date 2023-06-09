10 Cara Mengobati Tulang Ekor Sakit Saat Duduk

10 Cara mengobati tulang ekor sakit saat duduk harus diketahui oleh banyak orang. Apalagi tulang ekor sakit dirasakan bagi mereka yang bekerja lama di depan komputer, dan bikin tak nyaman.

Nyeri tulang ekor sering juga disebut coccydynia atau coccygodynia ini umum terjadi. "Wanita lima kali lebih mungkin, dibandingkan pria untuk mengembangkan coccydynia. Orang dewasa dan remaja lebih sering mendapatkannya, daripada anak-anak," keterangan dalam Cleveland Clinic.

Namun untuk mengobatinya atau meredakan itu jarang dipahami. Nah, untuk pengobatan rumahan obati tulang ekor sakit saat duduk bisa dengan ala rumahan seperti pakai ibuprofen untuk mengurangi rasa sakit dan bengkak.

Kedua, mengurangi waktu duduk dan condongkan tubuh ke depan jika Anda harus duduk. Ketiga, Anda bisa mandi air panas untuk mengendurkan otot dan meredakan nyeri. Lalu keempat, bisa menggunakan bantalan gel atau coccygeal (bantal donat) saat duduk.

Kelima, anda bisa mengambil pelunak tinja untuk mengurangi rasa sakit saat buang air besar. Keenam, anda bisa terapkan kompres panas atau dingin ke punggung bawah Anda, tidak lebih dari 20 hingga 30 menit, beberapa kali sehari.

BACA JUGA:

Ketujuh, bisa mengenakan pakaian longgar. Hal penting juga bisa dilakukan saat di Kantor bisa lakukan terapi jalan. Dan kedelapan, anda bisa terapi pijat (biasanya hanya memberikan kelegaan sementara) atau juga akupuntur, atau semacamnya.

BACA JUGA: