Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Idap Asam Urat, Hindari 5 Minuman Ini Yuk!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |21:16 WIB
Idap Asam Urat, Hindari 5 Minuman Ini Yuk!
Minuman soda (Foto: Sweet suga mamas)
A
A
A

PENGIDAP asam urat tak bisa sembarangan mengonsumsi makanan dan minuman. Oleh karena itu terdapat minuman yang berbahaya bagi pengidap asam urat. Minuman apa saja yang dimaksud?

Asam urat menjadi penyakit yang kerap muncul di usia 30 tahun ke atas. Penyakit ini dapat mengganggu berbagai aktivitas karena membuat penderita kesulitan untuk bergerak.

Gejala dari asam urat ini seperti nyeri, bengkak, dan rasa panas di persendian tubuh. Ada beberapa penyebab yang membuat penyakit asam urat seseorang mendadak kambuh.

Seringkali pencetusnya berasal dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Bahkan sayuran hijau yang dikenal bagus untuk kesehatan pun terjadi menjadi pemicu terjadinya asam urat.

Lalu apa saja minuman yang dapat membuat penyakit asam urat kambuh?

 anggur merah

1. Anggur Merah

Anggur merah merupakan salah satu minuman yang mengandung kadar purin tinggi. Kadar purin ini memicu penumpukan asam urat pada sendi.

2. Bir

Sama halnya dengan anggur merah, kadar purin bir juga termasuk tinggi karena termasuk golongan minuman beralkohol. Minuman beralkohol memiliki kadar purin yang membuat asam urat meningkat di persendian tubuh.

 BACA JUGA:

3. Minuman Bersoda

Minuman ini cenderung memiliki kadar gula yang tinggi. Makanan atau minuman yang berkadar gula tinggi dapat meningkatkan risiko asam urat kambuh.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/298/3188322//kopi-1U3B_large.jpg
Ngopi Aman Tanpa Timbulkan Penyakit, Ini 3 Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/25/3186586//pohon_anggur-Ezds_large.jpg
Pohon Anggur Diperkirakan Berusia Ratusan Tahun Tak Sengaja Ditemukan Ilmuwan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/298/3183799//makan_anggur-Ncsd_large.jpg
Rajin Makan Anggur Bisa Bikin Cantik? Cek Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/482/3183677//bapak-3Fqg_large.jpg
Viral, Niat Sembuhkan Asam Urat dengan Fashdu Malah Keracunan Darah hingga Dilarikan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/482/3176631//sakit_leher-l4bR_large.jpg
Waspada Asam Urat di Leher, Yuk Kenali Gejalanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/483/3156799//asam_urat-EB1R_large.jpg
3 Ciri Asam Urat di Leher
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement