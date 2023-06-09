4 Kebiasaan yang Bisa Memicu Hipertensi, Salah Satunya Ogah Makan Sayur dan Buah

SAAT ini banyak anak muda yang terkena hipertensi. Hal ini disebakan gaya hidup buruk dan jarang olahraga.

Hipertensi bukan hanya bahaya karena datangnya mendadak, dikutip dari Mayo Clinic tapi juga harus diwaspadai karena tanda dan gejala penyakit satu ini tidak spesifik dan umumnya tak terlihat, Jadi tanda-tandanya sering kurang jelas.

Maka dari itu kita harus mewaspadainya sejak dini. Salah satunya dengan mengetahui apa saja berbagai kebiasaan enak dalam hidup yang ternyata bisa picu hipertensi. Menghimpun Medical News Today, Heart dan Mayo Clinic.

1. Minum alcohol: Ya, kebiasaan minum minuman beralkohol bisa memicu tekanan darah tinggi. Seiring waktu, minum alkohol berlebihan bisa merusak organ jantung.

2. Mager: Rebahan dan bersantai terus-terusan memang enak dan nyaman. Tapi kebiasaan malas gerak ini perlu diwaspadai, karena orang yang tak aktif secara fisik cenderung memiliki detak jantung yang lebih tinggi. Selain itu, kurangnya aktivitas fisik juga meningkatkan risiko kelebihan berat badan, yang menjadi akar dari banyaknya penyakit.

