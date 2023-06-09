Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal TMS, Pengobatan Baru Gangguan Neurologis

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |22:27 WIB
Mengenal TMS, Pengobatan Baru Gangguan Neurologis
Migrain (Foto: Watauga hearing)
A
A
A

GANGGUAN neurologis seperti stroke, parkinson, migrain, dan gangguan psikiatri seperti depresi, bipolar, dan kondisi kesehatan mental lainnya harus diobati dengan benar. Ini harus dilakukan agar gangguan tak semakin parah.

Dokter Erwan Wijaya Putra Sianipar dari Neurofit Klinik menjelaskan, terdapat pengobatan baru berupa Transcranial Magnetic Stimulations (TMS).

 migrain

Menurutnya, ini merupakan terapi non-invasif yang disetujui FDA (Food and Drug Administration) yang menggunakan gelombang magnet untuk merangsang sel-sel saraf di otak.

"Pengobatan ini memberikan terapi tambahan tanpa pembedahan bagi pasien yang menderita gangguan neurologis seperti stroke, parkinson, migrain, dan gangguan psikiatri dan kondisi kesehatan mental lainnya," kata Dokter Erwan.

 BACA JUGA:

TMS merupakan terapi tanpa pembedahan. Ini untuk mengobati indikasi gangguan neurologis dan psikiatri dengan efek samping yang minimal.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
