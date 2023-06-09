Mengenal TMS, Pengobatan Baru Gangguan Neurologis

GANGGUAN neurologis seperti stroke, parkinson, migrain, dan gangguan psikiatri seperti depresi, bipolar, dan kondisi kesehatan mental lainnya harus diobati dengan benar. Ini harus dilakukan agar gangguan tak semakin parah.

Dokter Erwan Wijaya Putra Sianipar dari Neurofit Klinik menjelaskan, terdapat pengobatan baru berupa Transcranial Magnetic Stimulations (TMS).

Menurutnya, ini merupakan terapi non-invasif yang disetujui FDA (Food and Drug Administration) yang menggunakan gelombang magnet untuk merangsang sel-sel saraf di otak.

"Pengobatan ini memberikan terapi tambahan tanpa pembedahan bagi pasien yang menderita gangguan neurologis seperti stroke, parkinson, migrain, dan gangguan psikiatri dan kondisi kesehatan mental lainnya," kata Dokter Erwan.

TMS merupakan terapi tanpa pembedahan. Ini untuk mengobati indikasi gangguan neurologis dan psikiatri dengan efek samping yang minimal.

