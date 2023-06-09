Anak Sakit Flu dan Batuk, Coba Obati dengan 5 Bahan Alami Berikut!

SAAT cuaca tak menentu kadang anak sakit. Meskipun hanya sakit ringan, namun membuat orangtua merasa tak nyaman.

Para orangtua tak perlu khawatir dan cemas. Sebenarnya, terdapat alternatif lain untuk mengobati si kecil saat terserang flu dan batuk. Salah satunya menggunakan bahan-bahan alami yang cenderung lebih aman dan minim risiko dibanding dengan mengonsumsi obat.

Bahan alami apa saja itu? Berikut daftarnya, dikutip dari Healtline.

1. Madu

Para orangtua bisa memanfaatkan madu yang bisa dijadikan obat batuk alami untuk menyembuhkan flu dan batuk pada anak.

Pasalnya, madu merupakan salah satu bahan alami yang dikenal memiliki segudang manfaat kesehatan, salah satunya meredakan batuk dan sakit tenggorokan.

Anda dapat membuat obat sendiri di rumah dengan mencampur dua sendok teh madu dengan teh herbal atau air hangat dan lemon.

Madu dapat menenangkan tenggorokan yang sedang meradang dan jus lemon bisa membantu mengatasi hidung tersumbat.

2. Jahe

Jahe terkenal dengan sifat inflamasi yang dapat meredakan batuk kering atau asma. Bahan yang satu ini juga dapat meredakan mual dan nyeri.

Senyawa anti-inflamasi dalam jahe dapat mengendurkan selaput di saluran udara, yang dapat mengurangi batuk. Iris jahe tipis-tipis sebanyak 20-40 gram kemudian rebus sampai sari-sarinya keluar.

Setelah itu, tuang ke dalam gelas dan diamkan sampai tidak terlalu panas sebelum diberikan kepada Si Kecil. Ibu bisa menambahkan sedikit madu atau susu untuk menambahkan cita rasa manis.

BACA JUGA:

3. Probiotik

Probiotik merupakan mikroorganisme yang dapat memberikan sejumlah manfaat kesehatan. Meskipun probiotik tidak meredakan batuk secara langsung, bahan yang satu ini bekerja menyeimbangkan bakteri baik di dalam usus.

Keseimbangan bakteri dalam usus ini lah yang mendukung fungsi sistem imun di seluruh tubuh. Ibu dapat memeroleh probiotik melalui kedelai, yogurt, kefir, kombucha dan tempe.

BACA JUGA: