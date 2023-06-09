Jangan Suka Menahan Pipis, Salah Satu Risikonya Kena Batu Ginjal!

MASIH banyak orang yang suka menahan pipis. Padahal menahan pipis merupakan perilaku yang buruk dan berbahaya.

Orang yang suka menahan buang air kecil berisiko mengalami infeksi saluran kemih. Meski bisa menyebabkan kerusakan otot pada saluran kecing, perilaku suka menahan buang air kecil tidak akan merusak secara langsung.

Kerusakan akan muncul apabila kebiasaan ini telah terpupuk dan dilakukan secara terus-menerus.

Selain itu, ada bahaya lainnya dari menahan buang air kecil untuk kesehatan. Apa saja?

1. Infeksi kandung kemih

Sering menunda buang air kecil bisa menyebabkan penumpukan dan perkembangan bakteri di saluran kemih. Bila dilakukan secara terus menurus, kondisi dapat memicu terjadinya infeksi pada saluran kencing.

2. Pembengkakan kandung kemih

Ketika menahan buang air kecil, otomatis urine akan tertahan di kandung kemih. Kandung kemih sendiri hanya bisa menampung sekitar tiga gelas air. Bila terlalu sering menahan buang air kecil, akan terjadi pembengkakan kandung kemih dan meningkatkan risiko komplikasi lainnya.

3. Batu ginjal

Menahan buang air kecil juga bisa memicu terjadinya batu ginjal, atau kondisi akibat menumpuknya endapan mineral di dalam organ ginjal. Apabila tidak dikeluarkan secara teratur, maka kristal dapat terbentuk dan menyebabkan batu ginjal. Bila sudah demikian, penderita akan merasa beberapa gejala seperti nyeri dan mengeluarkan darah saat buang air kecil.

