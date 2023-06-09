Pria Berbobot 300 Kg Dievakuasi ke Rumah Sakit, Apa Saja Dampak Obesitas?

PRIA berbobot 300 kilogram, Fajri (27 tahun) kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ciledug bersama warga mengevakuasi Fajri dari rumahnya.

Fajri sudah tak mampu berjalan sendiri akibat berat badannya yang berlebihan. Kakinya terasa sangat nyeri dan tak bisa berjalan.

Kepala Humas RSUD Kota Tangerang, drg. Fika Khayan menjelaskan, berat badan Fajri membuatnya susah bergerak, apalagi berjalan. Ia sudah tak mampu berjalan sejak 8 bulan lalu.

"Pasien obesitas keluhannya adalah mengalami gangguan mobilisasi. Ia merasa sakit, nyeri di bagian kaki," ujar Dokter Fika.

"Sudah lebih 8 bulan terakhir ini, pasien hanya bisa berbaring saja, tidak bisa berjalan dan hanya tidur-tiduran saja di rumah. Akibatnya bobotnya juga naik drastis," tambahnya.

Untuk mengevakuasi Fajri, warga menjebol dinding rumahnya, agar Fajri bisa diangkat. Selain itu ia juga diantarkan memakai mobil pick up ke rumah sakit. Mobil biasa tak mampu membawanya.

Lalu apa saja sih dampak obesitas?

Dikutip dari Kemkes.go.id, berikut ini sejumlah dampak obesitas,

1. Asma

2. Kanker payudara

3. Perlemakan hati

4. Penyakit kandung empedu

5. Sleep Apnea atau henti napas waktu tidur

6. Penyakit jantung koroner

7. Sulit berjalan