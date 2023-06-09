Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Kebiasaan Buruk yang Bisa Menyebabkan Diabetes, Salah Satunya Kurang Gerak!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |09:31 WIB
5 Kebiasaan Buruk yang Bisa Menyebabkan Diabetes, Salah Satunya Kurang Gerak!
Kurang gerak (Foto: Medical news today)
A
A
A

KINI diabetes jadi salah satu penyakit yang diidap oleh banyak orang. Penyakit diabetes bisa berakibat fatal jika tidak dirawat dengan baik.

Oleh karena itu, kita perlu menghindari kebiasaan yang memicu diabetes. Berikut ini lima kebiasaan yang memicu diabetes seperti dirangkum dari laman Times Now News.

makanan tinggi lemak

1. Konsumsi makanan tinggi lemak dan karbohidrat

Semangkuk mi instan, burger keju, piza, donat, dan bacon bisanya menyebabkan seseorang mengalami obesitas. Makanan ini tinggi lemak jenuh dan karbohidrat sederhana yang mudah terurai menjadi glukosa.

Glukosa ini disimpan dalam aliran darah sehingga memaksa pankreas untuk memproduksi terlalu banyak insulin yang mengakibatkan penambahan berat badan.

2. Sindrom ovarium polikistik (PCOS)

PCOS adalah salah satu penyebab paling umum obesitas pada wanita. Menurut National Library of Medicine, sebanyak 40–80 persen wanita dengan PCOS kelebihan berat badan atau obesitas.

Hal ini terjadi karena kondisi tersebut berdampak pada laju metabolisme yang mengakibatkan kelainan dan peningkatan risiko diabetes dan obesitas.

3. Kurang gerak

Pola hidup kurang aktivitas fisik atau tidak banyak bergerak memberikan peran besar dalam hal obesitas. Seseorang mendapat asupan kalori dari makanan, namun di satu sisi seseorang yang tidak melakukan aktivitas fisik apa pun akan menumpuk lemak.

Lemak yang tertumpuk inilah yang menyebabkan obesitas dari waktu ke waktu. Terlalu banyak duduk di meja kerja atau mengikuti kelas daring adalah penyebabnya. Seseorang harus bangun dari kursi dan berjalan di sekitar lingkungan rumah untuk menjaga tubuh tetap bergerak dan menghindari risiko obesitas.

Halaman:
1 2
      
