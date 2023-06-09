6 Destinasi Pariwisata Prioritas Kalimantan Selatan, Kawasan Religi hingga Wisata Alam

Pariwisata kerbau rawa di Hulu Sungai Utara masuk destinasi pariwisata prioritas Kalimantan Selatan. (Foto: ANTARA)

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan enam destinasi pariwisata prioritas sejak 2021 hingga 2026 untuk dikembangkan sebagai daya tarik pariwisata daerah.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin mengatakan bahwa enam destinasi pariwisata prioritas tersebut ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalsel nomor 055 tahun 2022.

Adapun enam destinasi pariwisata prioritas dalam Pergub ditandatangani Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor tersebut, yakni, pertama adalah kawasan wisata religi Guru Sakumpul (KH Zaini bin Abdul Gani) dan Datu Kalampayan (Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari), keduanya berada di Kabupaten Banjar.

"Ini juga berkaitan dengan kawasan wisata religi lainnya di provinsi Kalsel," katanya seperti dilansir dari ANTARA, Minggu (11/6/2023).

Sedangkan destinasi pariwisata prioritas kedua adalah, ucap Syarifuddin, kawasan wisata alam dan budaya Pasar Terapung di Sungai Martapura Lok Baintan di Kabupaten Banjar, demikian juga budaya sungai lainnya.

Haul Guru Sekumpul di Martapura, Kalsel

Kemudian destinasi pariwisata prioritas ketiga adalah, lanjut Syarifuddin, kawasan wisata alam, buatan dan ekologi bawah Jembatan Barito di Kabupaten Barito Kuala.

"Jembatan Barito adalah salah satu ikon provinsi Kalsel, sebagai jembatan gantung terpanjang di Kalimantan, bahkan pernah memecahkan rekor di Indonesia," ujarnya.

Adapun destinasi pariwisata prioritas keempat, ucap Syarifuddin, adalah kawasan wisata alam dan buatan Kerbau Rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kemudian, paparnya, destinasi pariwisata prioritas kelima adalah kawasan wisata alam, buatan, budaya dan ekologi Geopark Meratus serta kawasan wisata pesisir.