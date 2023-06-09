Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Rekomendasi 4 Wisata Ikonik di Kuching Malaysia, Menarik untuk Dijelajahi!

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |19:29 WIB
Rekomendasi 4 Wisata Ikonik di Kuching Malaysia, Menarik untuk Dijelajahi!
Kuching Waterfront di Kota Kuching, Serawak, Malaysia. (Foto: MPI/Novie Fauziah)
KOTA Kuching di Negara Bagian Serawak merupakan salah satu destinasi liburan paling populer di Malaysia. Terletak di ujung utara Pulau Kalimantan, Kuching cocok untuk dijelajahi karena ada beragam daya pikat.

Kuching memiliki sejumlah ikon wisata favorit yang sayang jika dilewatkan begitu saja. Mulai dari bangunan unik hingga spot kuliner yang menggiurkan.

MNC Portal Indonesia bersama Malaysia Tourism berkesempatan menyambangi beberapa spot dan ikon wisata di Kota Kuching. Berikut di antaranya :

1. Tugu Kucing

Tugu Kucing atau Patung Kucing merupakan salah satu ikon dari Kota Kuching. Letaknya berada di tengah-tengah kota, berlokasi di Jalan Tunku Abdul Rahman, 93100 Kuching yang terpampang dan ukurannya cukup besar.

Tugu Kucing di Kuching, Serawak. (MPI/Novie Fauziah)

Bukan hanya satu, dalam satu titik patung Kucing ini ada lima, dan yang paling besar adalah kucing oren. Anda bisa menjadikan patung ini sebagai salah satu spot foto menarik, serta ikonik saat ke Sarawak.

Konon, Kuching memiliki sejarah yang berkaitan dengan kucing, bahkan kota ini dihuni oleh banyak kucing.

2. Kuching Waterfront

Kuching Waterfront merupakan salah satu kawasan yang ramai untuk Anda kunjungi di Kuching. Dikenal dengan pemandangan karena jadi bagian spot favorit untuk joging hingga menikmati sunset.

Kuching Waterfront (MPI/Novie Fauziah)

Pemandangan di sekitarnya yaitu pemandangan Jembatan Darul Hana, Gunung Serapi, Sungai Sarawak dan juga bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak.

Tak jauh sekitar 200 meter, terdapat Patung Kucing sebagai salah satu ikon Kota Kuching, Malaysia.

