Mengunjungi Kuching Waterfront, Spot Favorit Menikmati Sunset di Serawak Malaysia

KOTA Kuching, Malaysia memiliki sejumlah daya tarik bagi wisatawan. Misalnya saja Kuching Waterfront yang memiliki pemandangan Jembatan Darul Hana, Gunung Serapi, Sungai Sarawak dan juga bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak.

Kuching Waterfront ini dikenal dengan pemandangan karena jadi bagian spot favorit untuk joging hingga menikmati sunset.

MNC Portal Indonesia pun berkesempatan mengunjungi kawasan tersebut. Letaknya persis di tengah-tengah Kota Kuching. Saat matahari tenggelam mulai memperlihatkan rupanya, nuansanya berubah menjadi lebih romantis. Ditambah lagi dengan langitnya yang cerah, bagi penikmat senja.

Sunset di area Sungai Sarawak, Kuching satu ini menjadi salah satu ikon dan tempat favorit bagi warga sekitar, wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara (wisman).

Sunset di Sungai Serawak, Kuching, Malaysia (MPI/Novie Fauziah)

Jembatan Darul Hana berlokasi di 93000 Kuching, Sarawak, Malaysia. Jembatan tersebut menjadi penghubung kawasan utara dan selatan Kota Kuching yang mana keduanya terpisah oleh Sungai Sarawak.

Menariknya, Jembatan ini dibangun melengkung tampak seperti huruf S. Dengan adanya Darul Hana itu, masyarakat Kuching dapat melewati aliran sungai Sarawak yang selama ini memisahkan kawasan keduanya.

Sementara Sungai Sarawak letaknya di bagian barat daya Sarawak, Malaysia. Yang mana Hulu Sungai tersebut letaknya berada di Pegunungan Kapuas Hulu.