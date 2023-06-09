Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bawa Kegembiraan, 2 Bebek Raksasa Ini Bikin Turis Berbondong-bondong Datang untuk Selfie

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |04:00 WIB
Bawa Kegembiraan, 2 Bebek Raksasa Ini Bikin Turis Berbondong-bondong Datang untuk Selfie
Dua bebek karet raksasa di Pelabuhan Victoria Hong Kong menarik perhatian wisatawan. (Foto: AP/Louise Delmotte via VOA)
A
A
A

DUA bebek karet raksasa di Pelabuhan Victoria Hong Kong menarik perhatian masyarakat dan wisatawan. Keberadaan bebek karet itu menandai kembalinya proyek seni pop yang sempat memicu kegembiraan di Hong Kong satu dekade lalu.

Dua bebek kuning setinggi 18 meter karya seniman Belanda Florentijn Hofman menyerupai boneka bak mandi tidur yang sering dimainkan orang-orang Hong Kong di masa kecil mereka.

Tak lama setelah diluncurkan, Jumat lalu, puluhan penduduk dan turis berbondong-bondong ke kawasan pejalan kaki di dekat kantor pusat pemerintah di Admiralty itu untuk mengambil foto bersama bebek-bebek tersebut.

 BACA JUGA:

Hofman berharap pameran seninya itu membawa kegembiraan ke kota tersebut dan menghubungkan orang-orang saat mereka membuat kenangan bersama.

“Dua bebek berarti keberuntungan ganda,” katanya seperti dilansir dari VOA, Minggu (11/6/2023).

 

“Di dunia di mana kita menderita pandemi, perang, dan situasi politik, saya pikir ini adalah saat yang tepat untuk mengembalikan keberuntungan ganda.”

Kedua bebek karet yang bisa dikempeskan itu akan berada di Hong Kong selama sekitar dua minggu.

 BACA JUGA:

Banyak warga Hong Kong di kawasan pejalan kaki itu mengenang kebahagiaan yang diciptakan karya Hofman ke distrik perbelanjaan Tsim Sha Tsui pada 2013. Beberapa orang mengaku senang melihat sepasang bebek pada Jumat lalu, dan bukan hanya satu bebek seperti pameran sebelumnya.

Di antara pengunjung adalah seniman Laurence Lai yang membawa kuas untuk membuat lukisan cat air bebek-bebek itu. Lai mengatakan kota itu penuh dengan aura negatif dalam beberapa tahun terakhir selama pandemi COVID-19 dan sudah saatnya kota itu melupakannya.

“Dengan kehidupan yang kembali normal, bebek-bebek itu dapat menghadirkan kembali aura positif,” kata pria berusia 50 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/549/3098901/gondola-YQHm_large.jpg
Serunya Jelajah Panorama Hong Kong dari Udara Naik Gondola Terpanjang di Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/406/3070674/greater_bay_area_destinasi_wisata_baru_incaran_wisatawan_indonesia_di_hong_kong-pS7B_large.jpg
Greater Bay Area, Destinasi Wisata Baru Incaran Wisatawan Indonesia di Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/408/3069858/hong_kong-0fVH_large.jpg
Jelajahi Hong Kong, Petualangan Seru di Destinasi Ramah Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/406/2945493/inilah-alasan-orang-miskin-di-hong-kong-pilih-tinggal-di-rumah-kandang-c1Dco30yL1.JPG
Inilah Alasan Orang Miskin di Hong Kong Pilih Tinggal di Rumah Kandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/406/2906792/6-festival-dan-atraksi-wisata-spektakuler-di-hong-kong-bisa-dinikmati-hingga-akhir-2023-Llij6SGFA6.jpg
6 Festival dan Atraksi Wisata Spektakuler di Hong Kong, Bisa Dinikmati hingga Akhir 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/406/2829437/ragam-atraksi-wisata-musim-panas-2023-yang-bisa-dinikmati-di-hong-kong-SrrIpsLQad.jpg
Ragam Atraksi Wisata Musim Panas 2023 yang Bisa Dinikmati di Hong Kong
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement