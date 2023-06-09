Berbeda dengan Pramugari, Apa Tugas Extra Crew di Pesawat?

TUGAS extra crew di pesawat menarik untuk diulas. Maskapai penerbangan terkadang mempekerjakan kru tambahan selain pilot dan pramugari untuk membantu pelayanan.

Meskipun tugas extra crew di pesawat cukup beragam, namun mereka bisa seperti penumpang biasa karena tugasnya tidak seaktif pramugari atau pilot.

Apa tugas extra crew di pesawat?

Mengutip dari Aviation Stackex Change, extra crew di pesawat merupakan crew tambahan yang memang sengaja disiapkan untuk menjalankan tugas tertentu di pesawat.

Tugas mereka umumnya yakni untuk memberikan bantuan tambahan apabila dibutuhkan oleh crew lain. Misalnya membantu flying crew untuk mencari informasi, pengenal bandara, frekuensi radio, dan lain sebagainya sesuai apa yang dibutuhkan saat penerbangan.

Mengapa harus ada ekstra kru pesawat?

Beberapa maskapai penerbangan biasanya membutuhkan peran ekstra kru. Pasalnya, penerbangan yang akan dijalani tidak hanya dari home based seperti Jakarta.

Nah, jika penerbangan dari beberapa daerah yang tidak memiliki pramugari, ekstra kru pesawat ini dibutuhkan dan diterbangkan ke tempat di mana mereka akan memulai penerbangan.