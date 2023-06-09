Hai Traveler, Ini 3 Ide Liburan Seru untuk Hunting Foto Anti-Mati Gaya!

MENGHABISKAN waktu untuk liburan bersama keluarga dan teman bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya aktivitas hunting foto baik saat traveling maupun saat berada di dalam rumah saja.

Bagi Anda yang ingin mengeksplorasi lebih jauh tentang fotografi, fotografer sekaligus kreator konten Mada Riyanhadi merekomendasikan untuk memanfaatkan fitur-fitur di ponsel Galaxy S23 Series. Aktivitas hunting foto menjadi lebih mudah dijalankan tanpa harus memiliki banyak peralatan foto profesional.

Melansir dari ANTARA, berikut tiga aktivitas seru yang bisa Okezoners eksplorasi untuk hunting foto dengan epic dari Samsung Electronics Indonesia :

Piknik dan camping untuk hunting foto alam

Dengan piknik di kawasan hutan wisata atau camping di tepi danau, Anda bersama keluarga ataupun teman bisa berkesempatan untuk menikmati langsung suasana alam yang menenangkan. Momen-momen selama perjalanan piknik dan camping bisa menjadi ajang hunting foto bertema alam.

Fotografi alam (nature photography) memang identik dengan foto-foto scenery. Namun menurut Mada, Anda bisa mengeksplorasi lebih banyak angle dan objek salah satunya dengan menambah aspek humanis dari kegiatan yang dilakukan bersama teman dan keluarga.

Lensa ultra wide dapat digunakan untuk mengabadikan momen bersama teman dan keluarga sambil tetap menonjolkan scenery sebagai latar belakangnya.

Pilihlah mode resolusi 200MP atau 50MP untuk mendapatkan detail yang real dari setiap scenery yang dipotret.

Keliling kota untuk hunting street photography

Berjalan-jalan keliling kota ke sudut-sudut yang belum pernah dikunjungi hingga mengunjungi lokasi yang ikonis dan historis dapat dijadikan pilihan aktivitas untuk mengisi waktu libur. Aktivitas ini cocok bagi Anda yang menyukai street photography.

Agar hasil street photography lebih epic, Mada mengingatkan perlunya memperhatikan komposisi dari setiap foto yang diambil dengan memanfaatkan fitur grid lines sebagai panduan.