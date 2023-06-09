Lido Lake Resort: Referensi untuk Liburan Anak yang Tak Terlupakan

AKHIR pekan selalu menjadi momen yang spesial bagi anak-anak. Selain bisa menikmati aktivitas lain setelah seminggu bersekolah, akhir pekan adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh anak-anak untuk bisa merasakan liburan atau sekadar jalan-jalan ke tempat yang mengasyikan.

Lalu ke mana kalian mengajak si kecil menikmati libur akhir pekan? Apakah mengajak jalan ke mall atau jalan-jalan di alam terbuka sekaligus staycation seru di vila atau hotel yang juga menawarkan banyak pilihan aktivitas seru.

Jika kalian berencana mengajak si kecil jalan-jalan ke tempat terbuka yang menyajikan pemandangan alam yang indah, maka berkunjung ke Lido, Bogor, bisa jadi pilihan tepat di akhir pekan ini. Kenapa tidak? Di Lido memiliki satu tempat yang mengasyikan dan dijamin anak-anak akan betah berlama-lama dengan beragam aktivitasnya.

Yups betul sekali, Lido Lake Resort by MNC Hotel adalah pilihan tepat sebagai destinasi liburan akhir pekan bersama keluarga dan anak-anak. Salah satu hotel bintang 5 terbaik di Bogor ini menawarkan paket liburan akhir pekan super lengkap.

Lokasinya yang berada di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, menjadikan hotel bintang 5 ini terintegrasi dengan destinasi menarik lainnya. Tak hanya itu, aksesnya pun juga sangat mudah tak perlu susah payah menempuh perjalanan jauh yang macet, karena saat berkendara ke sini bisa dipastikan bebas macet.

Hanya sekitar 1 jam dari pusat Jakarta dengan berkendara melewati Jalan Tol Bocimi yang sudah terhubung langsung dengan jaringan tol Jagorawi. Fasilitas yang disediakan hotel pun juga sangat lengkap, sehingga liburan akhir pekan kalian bersama keluarga dan anak-anak pun menjadi lebih berkesan.

Baik kita balik lagi ke topik utama, bahwa Lido Lake Resort by MNC Hotel sebagai destinasi favorit saat libur akhir pekan itu sudah terbukti dengan tingginya animo pengunjung saat weekend atau high season.

Lalu, ada apa saja di Lido Lake Resort yang menjadi pilihan favorit keluarga dan anak-anak? Mari kita simak informasi yang telah dihimpun oleh tim kami.

Mini Zoo dengan Ragam Binatang yang Menggemaskan

Tak banyak hotel bintang 5 yang memiliki fasilitas mini zoo. Namun, Lido Lake Resort adalah salah satunya yang menyediakan fasilitas mini zoo dengan beragam binatang lucu di dalamnya. Di sini kalian bisa mengajak si kecil merasakan pengalaman luar biasa dengan berinteraksi dan memberi makan binatang-binatang lucu dan juga menggemaskan, seperti kelinci-kelinci lucu, landak-landak kecil, angsa, dan rusa.

Bermain & Berfoto Bersama KIKO

Yang paling baru dan menjadi favorit anak-anak saat akhir pekan adalah bisa bermain dan berfoto bersama dengan karakter favorit animasi KIKO. Terlebih KIKO Kids Club-nya pun baru saja rampung, jadi dipastikan si kecil akan betah berlama-lama saat bermain dan berfoto dengan karakter favorit mereka.

Program Cooking Class untuk Anak-Anak

Di sini kalian juga bisa mengikuti kegiatan Cooking Class yang sudah disediakan oleh pihak hotel. Selain untuk melatih kreativitas anak di bidang tataboga, aktivitas cooking class juga menjadi momen seru bagi si kecil dan orang tua untuik berkreasi membuat kue bersama. Kegiatan ini hanya ada setiap hari Minggu.

Area Outbound yang Luas & Lengkap

Rasanya tidak lengkap jika tidak bermain di alam terbuka saat menikmati momen akhir pekan di Lido Lake Resort. Kenapa? Karena hotel ini terintegrasi dengan area outbound yang luas dan lengkap, terlebih lokasinya dikelilingi dengan pepohonan yang rimbun. Wahana permainan pun sangat lengkap, ada high rope, flying fox, sky bike, dan masih banyak yang wajib kalian coba bersama di kecil.