Booking Tur dan Aktivitas di Mister Aladin, Ada Diskon hingga Rp150 Ribu

Promo Aktivitas Super Mister Aladin beri diskon hingga Rp150.000 untuk Anda. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Pelesiran selalu bikin nagih. Namun jika kegiatannya monoton, bisa-bisa Anda merasa bosan. Agar tidak kehabisan ide saat liburan, Anda bisa memanfaatkan tur dan aktivitas dari Mister Aladin.

Bersama Mister Aladin, ada banyak kegiatan seru yang bisa Anda lakukan selama liburan. Sehingga waktu pelesiran terasa menyenangkan dan Anda bisa mengoleksi banyak pengalaman dan kenangan baru.

Dengan fasilitas ini, Anda bisa menjajal berbagai kegiatan seru seperti mendaki gunung, mengunjungi desa wisata, melongok keindahan bawah air, atau sekadar bersantai di pinggir pantai.

Anda juga berinteraksi dengan hewan di kebun binatang, berkeliling menggunakan camper van, hingga mengunjungi berbagai tempat Instagrammable. Tak hanya menyediakan berbagai kegiatan seru, fasilitas tur dan aktivitas Mister Aladin juga hemat banget.

Pasalnya, saat ini sedang ada Promo Aktivitas Super di mana Anda bisa mendapatkan diskon hingga Rp150.000. Jadi tunggu apa lagi? Segera rencanakan liburan Anda dengan memesan tur dan aktivitas Mister Aladin sebelum promonya berakhir.

Gunakan kode promo PS150AD4 saat Anda melakukan pemesanan agar bisa mendapatkan diskonnya. Informasi lebih lanjut mengenai promo ini dapat diakses melalui https://www.misteraladin.com/promotions/aktivitassuperjuni.

Untuk bisa menikmati berbagai promo menarik Mister Aladin lainnya, Anda bisa mengunduh aplikasinya melalui Play Store dan App Store. Dengan Mister Aladin, liburan jadi lebih berkesan karena terasa hematnya.*

(Siska Maria Eviline)