Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Wanita Cantik Rekam Video Pakai Kebaya, Terdengar Suara Gaib: Kamu Pergi!

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |01:02 WIB
Viral Wanita Cantik Rekam Video Pakai Kebaya, Terdengar Suara Gaib: Kamu Pergi!
Video wanita pakai kebaya viral karena diduga terdengar suara gaib (Foto: Instagram/@terangmedia)
A
A
A

VIDEO singkat yang menampilkan seorang cantik sedang menjajal outfit kebaya viral di media sosial.

Klip yang diunggah oleh akun Instagram @terangmedia itu memperlihatkan wanita itu tengah memakai stelan kebaya lengkap dengan kainnya.

Ia meletakkan ponselnya seraya melihat ke arah kamera seperti bercermin. Awalnya tak ada yang aneh dari video tersebut.

Viral Suara Gaib

(Foto: Instagram/@terangmedia)

Namun, menjelang akhir video seperti terdengar suara perempuan berbisik; "kamu pergi". Padahal di ruangan itu hanya ada wanita berkebaya tadi dan tak ada orang lain di sana.

"Gw hapus dalam dua hari. Yang masih gak percaya terserah. Yang udah lihat bisa bantu kasih tau sama yang denial karena gw males jelasin lagi. Capek basa basi," tulis si perekam video.

Namun, banyak warganet yang justru meragukan keaslian video tersebut. Ada yang menyebut video itu hanya settingan dan bukan bisikan gaib, melainkan suara orang lain yang memang ada di kamar itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/612/3191745/viral-hSNc_large.jpg
Viral! Kisah Cinta Beda Benua: Gadis di Desa Luwu Sulsel Dinikahi Pria Asal Afrika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/612/3191536/viral-GMub_large.jpg
Viral Emak-Emak Ngamuk di Transjakarta, Ini Lho Ketentuan Dapat Bangku Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/194/3191533/shandy-DOMY_large.jpg
Shandy Purnamasari Dapat Hadiah Jam Tangan Mewah Harganya Rp5 Miliar, Netizen: Gak Curiga?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/612/3191517/viral-0FLn_large.jpg
Viral! Pria Ini Rela Jalan Kaki Ratusan Kilometer demi Melangsungkan Akad Nikah, Netizen Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/482/3191400/suntikan-k9G6_large.jpg
Viral Fenomena ‘Injection Aunties’, Suntikan yang Bikin Lelah Hilang tapi Ilegal dan Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/612/3191363/roti_o-1sXa_large.jpg
Viral Toko Roti Tolak Pembayaran Tunai dari Nenek-Nenek, Kini Beri Klarifikasi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement