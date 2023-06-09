Viral Wanita Cantik Rekam Video Pakai Kebaya, Terdengar Suara Gaib: Kamu Pergi!

Video wanita pakai kebaya viral karena diduga terdengar suara gaib (Foto: Instagram/@terangmedia)

VIDEO singkat yang menampilkan seorang cantik sedang menjajal outfit kebaya viral di media sosial.

Klip yang diunggah oleh akun Instagram @terangmedia itu memperlihatkan wanita itu tengah memakai stelan kebaya lengkap dengan kainnya.

Ia meletakkan ponselnya seraya melihat ke arah kamera seperti bercermin. Awalnya tak ada yang aneh dari video tersebut.

(Foto: Instagram/@terangmedia)

Namun, menjelang akhir video seperti terdengar suara perempuan berbisik; "kamu pergi". Padahal di ruangan itu hanya ada wanita berkebaya tadi dan tak ada orang lain di sana.

"Gw hapus dalam dua hari. Yang masih gak percaya terserah. Yang udah lihat bisa bantu kasih tau sama yang denial karena gw males jelasin lagi. Capek basa basi," tulis si perekam video.

Namun, banyak warganet yang justru meragukan keaslian video tersebut. Ada yang menyebut video itu hanya settingan dan bukan bisikan gaib, melainkan suara orang lain yang memang ada di kamar itu.