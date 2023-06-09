10 Bandara Terburuk di Dunia, Staf Tidak Ramah hingga Toilet Jorok Jadi Keluhan Utama

Bandara Internasional Kuwait dinilai yang terburuk di dunia versi AirHelp (Foto: dok. Mohamed Yahya)

SETIAP bandara tentu memiliki kualitas yang berbeda, dilihat dari berbagai aspek yang berbeda pula.

Berdasarkan penilaian dari AirHelp, beberapa bandara mendapatkan pujian atas layanan ramah, ketepatan waktu, dan fasilitas modern yang bersih.

Tiga yang terbaik adalah Bandara Internasional Hamad di Qatar, Bandara Haneda di Tokyo, dan Bandara Internasional Athena.

Ketika ada yang terbaik, tentu ada pula yang terburuk. Dengan penilaian serupa, melihat dari kinerja tepat waktu, ulasan publik tentang kualitas layanan, dan komentar penumpang di media sosial akhirnya terpilih 10 bandara yang dinilai terburuk hingga seringkali mendapat keluhan dari penumpang. Berikut daftarnya, berdasarkan penilaian AirHelp:

10. Bandara Eindhoven

Kinerja tepat waktu: 5.9

Kualitas layanan: 7.2

Penilaian penumpang: 5.1

Jumlah: 6,39

Bandara Eindhoven di Belanda memang menjadi yang terbaik jika dibandingkan kesembilan bandara yang terburuk lainnya. Bandara Eindhoven memunculkan segudang keluhan tentang layanan pelanggan yang buruk, antrean keamanan yang panjang, dan kekacauan umum.

Bandara Eindhoven (Foto: dok. Helena Milanowska)

Salah satu keluhan pelanggan terkait bandara ini adalah kurangnya pelayanan dari staf untuk memecahkan permasalahan pelanggan sehingga terkesan tidak peduli.

9. Bandara Bordeaux-Merignac

Kinerja tepat waktu: 7.4

Kualitas layanan: 5.6

Penilaian penumpang: 5.1

Jumlah: 6,37

Bandara Bordeaux-Merignac terletak di luar pusat kota Bordeaux di Prancis. Meskipun mendapat nilai yang terbilang layak untuk kinerja tepat waktu, bandara kehilangan poin untuk penilaian dari penumpang dan kualitas layanan.

Keluhan tentang bandara ini seringkali mengebai toilet yang tidak bersih, garis keamanan yang panjang, anggota staf yang kasar, dan perasaan tidak ramah secara keseluruhan.

Bandara Edinburgh (Foto: Wojciech Suszko)

8. Bandara Edinburgh

Kinerja tepat waktu: 6.6

Kualitas layanan: 7.0

Penilaian penumpang: 1.8

Jumlah: 6.29

Menurut penialian AirHelp, bandara menerima nilai yang cukup buruk untuk penilaian dari penumpang, yang menurunkan skor keseluruhannya. Salah satunya adalah penumpang mengeluhkan bahwa bandara sangat kekurangan kursi untuk menampung penumpang saat mereka menunggu, sehingga banyak orang akhirnya duduk di lantai.

7. Bandara Internasional Boryspil

Kinerja tepat waktu: 4.3

Kualitas layanan: 8.0

Penilaian penumpang: 4.9

Jumlah: 6.03

Bandara Boryspil (Foto: Ist)

Jika Anda berencana mengunjungi Kiev, Ukraina, kemungkinan besar Anda akan terbang ke bandara terburuk nomor 7 di dunia, Bandara Internasional Boryspil.

Wisatawan mengeluhkan sulitnya terhubung ke Wi-Fi bandara ini dan menemukan pancuran air minum untuk mengisi botol air mereka. Keluhan yang paling parah adalah toilet kotor dan bau.