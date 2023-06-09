Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Heboh Penampakan Kuntilanak di Kantor Imigrasi Johor Bahru, Warganet Malaysia Malah Sebut Pontianak

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |19:30 WIB
Heboh Penampakan Kuntilanak di Kantor Imigrasi Johor Bahru, Warganet Malaysia Malah Sebut Pontianak
Penampakan kuntilanak di Kantor Imigrasi Johor Bahru, Malaysia (Foto: Twitter/@MothersipSG)
A
A
A

BELUM lama ini warganet dibuat geger dengan potret penampakan sesosok kuntilanak di Kompleks Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina (CIQ) di Johor Bahru, Malaysia.

Penampakan samar-samar hantu perempuan berambut panjang dan berbaju putih itu terlihat sedang berada di lantai dua gedung imigrasi tersebut.

Menariknya, beberapa media Malaysia hingga warganet asal Negeri Jiran itu justru memiliki nama tersendiri untuk hantu berambut panjang tersebut.

Bukan kuntilanak seperti di Indonesia, melainkan bernama 'Pontianak'. Nama Pontianak sendiri memang tidak asing di Tanah Air.

Pontianak merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat. Namun, di Malaysia, nama kota ini justru merujuk pada sesosok hantu perempuan berambut panjang yang biasa disebut kuntilanak oleh orang Indonesia.

Kuntilanak di Johor Bahru, Malaysia

(Foto: Twitter/@MothershipSG)

“Pontianak' entity sighted at JB immigration complex, not Tuas Checkpoint (Entitas 'Pontianak' terlihat di kompleks imigrasi JB, bukan Tuas Checkpoint,” tulis akun Twitter @mothershipsg, sambil menyertakan link berita terkait penampakan sosok yang mereka sebut pontianak itu.

Namun, setelah ditelusuri, ada juga potret serupa terkait penampakan kuntilanak di lokasi yang sama namun di lantai berbeda. Potret tersebut pertama kali diunggah oleh salah satu akun Facebook pada 3 Juni 2023 lalu.

Dalam potret kedua, terlihat kuntilanak tersebut berada di lantai 1 dan tampak sedang di area pintu masuk gedung imigrasi. Hal ini lantas membuat warganet ragu terkait keaslian potret penampakan kuntilanak yang viral tersebut.

