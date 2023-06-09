Turis India Tewas Terseret Arus Pantai Kelingking Bali, Begini Kronologinya

SEPASANG Warga Negara Asing (WNA) asal India terseret arus Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Satu salah di antaranya belum ditemukan.

Kasi Operasi dan Siaga Basarnas Bali, I Wayan Suwena menyampaikan mulanya laporan masuk dari warga bernama Wayan Artika dan terdapat pula saksi bernama Ketut Redan.

"Kami dapat laporan dari Wayan Artika bahwa ada yang melihat wisatawan terseret arus dan terlihat dari atas posisinya mengambang sekitar pukul 12.30 Wita," katanya.

Suwena menjelaskan, Basarnas Bali baru menerima laporan pukul 13.05 Wita, saat itu saksi mata yang melihat kejadian mengaku kedua wisatawan tersebut terhantam ombak dan kemudian mengambang.

Berangkat dari laporan tersebut, personel dari Unit Siaga SAR Nusa Penida dikerahkan untuk turun menggunakan Right Inflatable Boat (RIB).

Dalam proses evakuasi, Basarnas Bali turut dibantu Polsek Nusa Penida, Pos AL Nusa Penida, Koramil Nusa Penida, Klinik Pratama Nusa Penida, dan pemandu wisata Nusa Penida.

Akhirnya pukul 14.15 Wita korban pertama ditemukan namun dalam keadaan meninggal dunia. Ia adalah WNA India berinisial VML berusia 28 tahun.