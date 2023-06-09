Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Larangan dan Kewajiban Turis Asing Selama di Bali, Awas Jangan Sampai Dilanggar!

Antara , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |16:03 WIB
Larangan dan Kewajiban Turis Asing Selama di Bali, Awas Jangan Sampai Dilanggar!
Turis asing mengendarai motor tanpa helm di jalanan Bali (Foto: ANTARA)
A
A
A

IMIGRASI Bali mulai membagikan kartu berisi daftar larangan dan kewajiban selama berada di Pulau Dewata kepada wisatawan mancanegara (wisman) saat tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung.

"Segera laporkan ke jajaran imigrasi jika terdapat perilaku warga negara asing yang tidak terpuji," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Bali, Anggiat Napitupulu mengutip ANTARA.

Pada tahap awal, imigrasi mencetak dan membagikan sebanyak 1.000 kartu yang di dalamnya tertulis 12 kewajiban dan delapan larangan selama berada di Bali.

Total ada 48 petugas imigrasi yang terlibat membagikan kartu larangan dan kewajiban bagi wisatawan mancanegara itu.

Kartu saku itu diselipkan di dalam paspor penumpang internasional ketika mereka selesai pemeriksaan identitas dan mendapatkan stempel imigrasi.

Infografis Turis Wajib Punya SIM Internasional

Adapun tulisan yang tertera di kartu berwarna merah itu pada tahap pertama menggunakan bahasa Inggris dengan mengandung pesan lebih singkat dan padat.

Setelah itu, akan dicetak juga dalam empat bahasa lainnya, yaitu Rusia, India, Mandarin, dan Jepang.

Upaya itu, kata Anggiat Napitupulu, untuk memberikan pemahaman kepada wisatawan asing terkait hukum dan norma yang berlaku di Bali, menyusul banyaknya wisatawan mancanegara yang melakukan perbuatan tidak terpuji. 

"Kami juga mohon dukungan pemerintah daerah, petugas yang tergabung dalam tim pengawasan orang asing dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan perilaku WNA yang tinggal di vila atau homestay," imbuhnya.

Larangan dan kewajiban itu, kata dia, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tatanan Baru bagi wisatawan mancanegara selama berada di Bali.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/406/3156057/sunset_bali-LSV6_large.jpeg
Bali Dinobatkan sebagai Tempat Sunset Terindah di Dunia Versi Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/549/3139951/liburan_ke_bali_pilih_kos_kosan_atau_hotel_ini_kelebihan_dan_kekurangannya-53QF_large.jpg
Liburan ke Bali Pilih Kos-kosan atau Hotel? Ini Kelebihan dan Kekurangannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/406/3095201/sejarah_ular_suci_tanah_lot_lebih_berbahaya_dari_kobra-woHG_large.jpg
Sejarah Ular Suci Tanah Lot, Lebih Berbahaya dari Kobra?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/406/3013914/selebgram-curhat-bali-dijajah-wna-buka-usaha-hingga-beli-tanah-buat-bangun-vila-xor3cC1xlT.JPG
Selebgram Curhat Bali Dijajah WNA, Buka Usaha hingga Beli Tanah buat Bangun Vila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/406/3012117/berusia-ribuan-tahun-unesco-berkomitmen-pertahankan-subak-sebagai-warisan-budaya-dunia-Da9h2T0RIs.JPG
Berusia Ribuan Tahun, UNESCO Berkomitmen Pertahankan Subak sebagai Warisan Budaya Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011744/banyak-vila-di-bali-belum-tersertifikasi-sandiaga-berisiko-disalahgunakan-UOdz21Vqos.JPG
Banyak Vila di Bali Belum Tersertifikasi, Sandiaga: Berisiko Disalahgunakan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement