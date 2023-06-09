Simak Cara Beli Tiket Jakarta Fair Kemayoran 2023 via Online Tanpa Antre

AJANG Jakarta Fair kembali digelar tahun ini tepatnya ditanggal 14 Juni hingga 16 Juli 2023 mendatang.

Serupa dengan tahun-tahun sebelumnya, selain tentunya menyuguhkan pameran dengan beragam stand, acara yang juga dikenal dengan sebutan Pekan Raya Jakarta (PRJ) ini juga akan dimeriahkan dengan beberapa musisi kenamaan Tanah Air dalam sebuah konser. Salah satu musisi yang akan tampil adalah D'Masiv.

Selain itu, konsep berbeda pun akan disuguhkan karena nantinya PRJ akan menghadirkan rumah hantu yang bekerja sama dengan Jurnal Risa yang memang dikenal dengan konten misteri dan berbau hal supranatural.

Tertarik untuk ikut dalam kemeriahan PRJ tahun ini? Berikut informasi mengenai jadwal buka Jakarta Fair 2023:

Senin-Kamis: 15.30-22.00 WIB

Jumat: 15.30-23.00 WIB

Sabtu dan Minggu: 10.00 -23.00 WIB

Pekan Raya Jakarta (Foto: MPI)

Hari Libur: 10.00-23.00 WIB

Nah, jika ingin melihat beragam pameran serta konser dari musisi Tanah Air, Anda harus membeli tiket dengan harga dan ketentuan sebagai berikut:

Tiket masuk tanpa konser pada Senin Rp30 ribu, Selasa-Kamis Rp40 ribu, dan Sabtu Minggu Rp50 ribu

Tiket masuk dan tiket konser dengan sistem bundling belum diumumkan harganya.

Ingin membeli tiketnya tanpa harus ikut antrean panjang? Anda bisa membelinya secara online.

Nantinya, tiket yang Anda beli bisa langsung ditunjukkan kepada panitia di pintu masuk tanpa harus mengantre di loket.