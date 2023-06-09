10 Kuliner Khas Betawi yang Mulai Langka, Yuk Kita Lestarikan!

Sayur besan, salah satu kuliner Betawi yang mulai langka. (Youtube mbok midut)

JAKARTA merupakan surganya kuliner. Segala jenis makanan dan minuman baik dari dalam negeri maupun internasional cukup mudah dijumpai di Ibu Kota. Namun, ada sejumlah kuliner khas Betawi, suku asli Jakarta, justru ada yang mulai langka.

Padahal, Jakarta dulu identik dengan kuliner khas Betawi yang khas dengan cita rasanya yang otentik. Namun, beberapa diantaranya kini mulai langka karena tergerus zaman dan kehadiran berbagai kuliner dari luar yang mengekspansi pasar Ibu Kota.

Meski demikian, sebagian masyarakat Betawi tetap berupaya menjaga agar kekayaan budaya warisan leluhurnya tetap bertahan. Salah satunya dengan menghadirkan kuliner tersebut dalam hajatan adat. Jika pun ada yang menjualnya, tapi sangat sedikit.

Lantas, apa saja kuliner khas Betawi yang kini mulai langka? Berikut 10 di antaranya.

1. Sengkulun

Kue sengkulun terbuat dari beras ketan dan gula merah. Akan semakin enak di lidah jika ditaburikelapa parut.

Kue Sengkulun

Konon, ada pengaruh budaya Tionghoa pada kue manis satu ini. Pasalnya, bentuknya sepintas terlihat mirip kue keranjang. Tekstur kue Sengkulun itu unik, lembut tapi keras. Aneh tapi bikin penasaran memang.

2. Bubur Ase

Bubur khas Betawi ini menggunakan kuah semur yang isiannya adalah daging sapi dan kentang. Sering juga ditambahkan teri Medan dan kacang goreng agar sajiannya makin lezat.

Semakin unik karena Bubur Ase menggunakan daun kucai dan bawang goreng sebagai pelengkap rasa. Asinan sayuran Betawi juga kerap ditambahkan agar rasanya semakin kaya.

Bubur ase

3. Kue Dongkal

Kue Dongkalterbuat dari tepung beras dan diisi gula aren. Biasanya berbentuk kerucut dan disajikan dengan kelapa parut.

Rasa gurih dan manis dari kue ini susah ditolak lidah. Panganan nikmat ini semakin susah dicari, tapi di acara-acara besar Betawi, kue ini kerap muncul.

Penjual kue dongkal masih ada di beberapa lokasi di Jabodetabek, tapi tidak banyak.

Kue dongkal

4. Sayur Babanci

Jika dilihat sekilas, penampilan Sayur Babanci memang mirip dengan ketupat sayur. Nama babanci berasal dari penggabungan babah dan enci, karena pada dasarnya sayur ini merupakan makanan khas Betawi-Tionghoa peranakan.

Meski begitu, sayur ini tidak mengandung sayuran sama sekali, melainkan ketupat yang dibanjur kuah gulai dengan tambahan daging yang berasal dari kepala sapi, lidah sapi, dan cingur.

Sayur babanci mulai langka karena alasan bumbu-bumbu pembuatnya yang semakin lama sulit ditemukan. Karena susah dicari rempah-rempahnya, sayur ini biasa hanya hadir di momentum tertenu saja seperti Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha.