HOME WOMEN TRAVEL

Nikmatnya Ikan Gonjeng, Makanan Khas Sarawak Malaysia yang Siap Menggoyang Lidah Traveler

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |18:40 WIB
Nikmatnya Ikan Gonjeng, Makanan Khas Sarawak Malaysia yang Siap Menggoyang Lidah Traveler
Ikan gonjeng, makanan khas Serawak, Malaysia. (Foto: MPI/Novie Fauziah)




KOTA Kuching, Sarawak, Malaysia tak hanya memiliki deretan wisata kuliner yang menggiurkan dan hidangan seafood yang khas. Misalnya saja ikan gonjeng, wajib Anda coba.

Ikan gonjeng adalah ikan asli dan khas dari Sarawak. Anda dengan mudah bisa menemukannya ketika berkunjung ke kawasan satu ini.

Tim MNC Portal Indonesia bersama Malaysia Tourism pun berkesempatan mencobanya sebagai menu makan malam di Kuching, kota terpadat keempat di Malaysia.

 

Berasal dari laut yang biasa dimasak dengan berbagai macam cara. Misalnya digoreng kering, yang mana sebelumnya diberi dilumuri garam agar rasanya lebih terasa dan juga gurih.

 BACA JUGA:

Paling nikmat ikan gonjeng disantap bersama nasi putih hangat. Serta sambal kecap yang sidah diracik dengan potongan cabai rawit dan bawang putih cincang.

Tak lupa hidangan pendamping lainnya, seperti tumis sayur midil yang masih segar.

Halaman:
1 2
      
