HOME WOMEN FOOD

Hobi Ngemil, Arafah Rianti dan Halda Ketagihan Kentang Goreng Crispy

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |23:28 WIB
Hobi Ngemil, Arafah Rianti dan Halda Ketagihan Kentang Goreng Crispy
Arafah Rianti dan Halda (Foto: Instagram/@arafahrianti)
A
A
A

CAMILAN kentang goreng disukai banyak kalangan. Termasuk Arafah Rianti, komedian dan pemain film.

Kentang goreng enggak cuma sekadar digoreng lalu makannya dicocol saus atau jadi teman makan steak, sosis, ayam goreng dan lainnya. Kentang goreng pun ada dalam bentuk kemasan yang rasanya gurih dan nagih.

Arafah Rianti dan Halda Rianta

Pasti kamu juga suka karena ringan dan cocok buat ngemil pas nonton film atau piknik. Hal ini pun dilakukan Arafah saat Live TikTok, loh.

Arafah ternyata suka banget kentang goreng crispy yang dicocol saus. Selain kentang goreng, dia mengaku kecanduan ngemil snack stik kentang yang crispy dan dicocol saus sambal pedas.

Halaman: 1 2
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
