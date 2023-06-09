4 Makanan Bantu Kuatkan dan Cegah Kuku Rapuh, Biar Gak Gampang Patah!

KUKU rapuh sehingga mudah patah, baik kuku jari tangan atau kaki memang menyebalkan. Selain bisa menimbulkan rasa sakit, tentunya juga merusak penampilan jemari tangan dan kaki bukan?

Sayangnya, tak banyak orang yang menyadari kalau kesehatan kuku sama pentingnya dengan bagian tubuh lainnya dan juga membutuhkan nutrisi yang tepat untuk pertumbuhannya.

Mengingat juga berhubungan dengan kondisi kesehatan tulang, makanya penting untuk mengonsumsi makanan yang baik untuk bisa menutrisi kuku dengan baik agar kuku tak rapuh dan gampang patah. Apa saja makanan menutrisi kuku tersebut? Mewarta NDTV, Jumat (9/6/2023) simak penjelasannya di bawah ini.

1. Telur: Telur sebagai salah satu sumber protein membantu produksi keratin dan kolagen yang membantu memperkuat kuku, tulang, dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.

2. Ikan: Salah satu jenis daging putih ini sarat asam lemak Omega-3 yang ampuh yang membantu menjaga kelembapan alami kuku. Bahkan selain itu, asam lemak omega-3 juga mencegah peradangan pada bantalan kuku dan mengurangi risiko kerusakan kuku loh!

