HOME WOMEN FOOD

6 Kuliner Enak di Jalan Sabang Jakarta, Foodies Mesti Coba!

Nadila Qoonita , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |17:00 WIB
6 Kuliner Enak di Jalan Sabang Jakarta, Foodies Mesti Coba!
Kuliner enak di Jalan Sabang Jakarta (Foto: Instagram/@rievaintan)




JALAN Sabang di Jakarta merupakan surganya para pencinta kuliner. Terletak di pusat kota, Jalan Sabang menawarkan beragam hidangan lezat yang tidak boleh dilewatkan.

Berikut ini adalah enam tempat makan yang wajib Anda kunjungi di Jalan Sabang. Simak ulasannya yang dirangkum dari berbagai sumber, Jumat (9/6/2023). 

1. Ben Seafood Sabang

Kuliner Enak di Jalan Sabang Jakarta

(Foto: Instagram/@ayu_suta)

Nikmati hidangan seafood segar yang lezat di Ben Seafood Sabang. Mereka menyajikan berbagai macam hidangan laut, mulai dari kepiting, udang, cumi-cumi, dan masih banyak lagi. Rasakan kelezatan hidangan laut dengan bumbu khas yang membuatnya semakin istimewa. Berlokasi di Jl. H. Agus Salim, Sabang, Menteng, Jakarta Pusat.

2. Sate Sabang Pak Heri

Kuliner Enak di Jalan Sabang Jakarta

(Foto: Instagram/@dellalukman)

Sate merupakan hidangan yang populer di Indonesia, dan di Jalan Sabang, Anda dapat menikmati sate khas Sabang dari Pak Heri. Dengan bumbu kacang yang kaya dan cita rasa yang lezat, sate dari tempat ini akan memanjakan lidah Anda. Silahkan berkunjung ke Jl. H. Agus Salim (Dekat Indomaret), Menteng, Jakarta Pusat.

3. Nasi Goreng Sabang Bang Roby

Kuliner Enak di Jalan Sabang Jakarta

(Foto: Instagram/@simz_humanz)

Jika Anda pecinta nasi goreng, jangan lewatkan Nasi Goreng Sabang Bang Roby. Nikmati nasi goreng yang lezat dengan aroma yang menggoda dan rasa yang pas di lidah. Hidangan ini menjadi favorit di Jalan Sabang. Lokasinya ada di Jl. Sabang, Thamrin, Jakarta.

1 2
      
