Perbedaan Sayur Asem Sunda, Sayur Asem Betawi, dan Sayur Asem Jawa

PERBEDAAN Sayur Asem Sunda, Sayur Asem Betawi, dan Sayur Asem Jawa, akan dipaparkan secara singkat dalam artikel ini. Mengingat, hidangan sayur asem merupakan salah satu jenis hidangan olahan sayur yang paling populer dan familiar di kalangan masyarakat Indonesia.

Sayur asem yang populer di berbagai daerah memang punya versinya sendiri-sendiri. Maka dari itu, pada beberapa daerah ada variasi sayur asem dengan bahan, bumbu, dan cita rasa yang tentunya berbeda.

Umumnya sayur asem yang populer di Indonesia ada tiga yaitu sayur asem Jawa, sayur asem Sunda, dan sayur asem Betawi yang masing-masing punya keunikan dan citarasa yang khas. Lantas apa perbedaan di antara ketiganya? Merangkum laman resmi Gramedia dan Pergi Kuliner, Jumat (9/6/2023, yuk intip paparan singkatnya berikut ini.

1. Sayur asem Sunda: Ciri khas utama dalam sayur asem Sunda ada di penggunaan kacang tanah yang dikupas dan bumbunya yang pakai cabai rawit, kemiri, dan terasi. Hal inilah yang membuat kuahnya punya tekstur lebih kental dan berwarna kuning keruh, dan menghasilkan cita rasa yang cenderung lebih asam dan tajam.

(Perbedaan Sayur Asem Sunda, Sayur Asem Betawi, dan Sayur Asem Jawa, Foto: Instagram @dapurdien)