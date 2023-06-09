Duduk di Atas Genteng, Jessica Klopper Pose Pakai Tanktop Hijau Gemoy Banget!

ARTIS cantik Rebecca Klopper memiliki kakak yang tak kalah menawan, Jessica Klopper namanya. Tak hanya cantik, Jessica Klopper juga memiliki gaya seksi.

Jessica Klopper sendiri memilih tubuh berisi yang membuatnya makin seksi. Tak heran bila dia kerap menunjukkan bentuk keseksiannya dengan mengenakan outfit terbuka atau minim dan ketat.

Seperti penampilan Jessica Klopper di salah satu unggahan fotonya di Instagram. Dia tampil cantik dan seksi berpose duduk di atas genteng.

Dia memakai tanktop hijau yang dipadukan dengan satu set outer dan celana motif. Tampilan rambutnya diikat dan dicurly. Cantik banget dan seksi tentunya.

Tak heran bukan hanya lokasi foto yang tak biasa, gaya seksi Jessica Klopper pun mencuri perhatian netizen. Hampir sebagian besar dari netizen dibuat gagal fokus melihat gaya seksinya.

"Cantik bgt sih syg 😍," ujar @tarlia***