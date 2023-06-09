Pesona Adinia Wirasti dalam Balutan Kebaya dan Kain Batik di Momen Pernikahan

KEBAHAGIAN tengah dirasakan oleh Adinia Wirasti, sebab dia baru saja mengumumkan kabar pernikahan dengan kekasih bulenya, Michael Wahr di Melbourne, Australia, Jumat, (9/6/2023).

Momen itu Adinia bagikan di laman Instagram pribadinya. Pada postingan itu, Adinia terlihat berfoto dengan suami yang mencium keningnya.

“A-M-9th of June 2023,” tulis Adinia Wirasti melalui akun Instagramnya, @adiniawrst, Jumat, (9/6/2023).

Di momen pernikahannya, Adinia dan suaminya memilih menggunanakan busana adat Jawa. Adinia menggandeng desainer Rama Dauhan dan Iwan Tirta untuk mempercantik penampilannya saat menikah.