KEBAHAGIAN tengah dirasakan oleh Adinia Wirasti, sebab dia baru saja mengumumkan kabar pernikahan dengan kekasih bulenya, Michael Wahr di Melbourne, Australia, Jumat, (9/6/2023).
Momen itu Adinia bagikan di laman Instagram pribadinya. Pada postingan itu, Adinia terlihat berfoto dengan suami yang mencium keningnya.
“A-M-9th of June 2023,” tulis Adinia Wirasti melalui akun Instagramnya, @adiniawrst, Jumat, (9/6/2023).
Di momen pernikahannya, Adinia dan suaminya memilih menggunanakan busana adat Jawa. Adinia menggandeng desainer Rama Dauhan dan Iwan Tirta untuk mempercantik penampilannya saat menikah.