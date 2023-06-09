Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pesona Adinia Wirasti dalam Balutan Kebaya dan Kain Batik di Momen Pernikahan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |08:00 WIB
Pesona Adinia Wirasti dalam Balutan Kebaya dan Kain Batik di Momen Pernikahan
Adinia Wirasti (Foto: Instagram/@adiniawrst)
A
A
A

KEBAHAGIAN tengah dirasakan oleh Adinia Wirasti, sebab dia baru saja mengumumkan kabar pernikahan dengan kekasih bulenya, Michael Wahr di Melbourne, Australia, Jumat, (9/6/2023).

Momen itu Adinia bagikan di laman Instagram pribadinya. Pada postingan itu, Adinia terlihat berfoto dengan suami yang mencium keningnya.

“A-M-9th of June 2023,” tulis Adinia Wirasti melalui akun Instagramnya, @adiniawrst, Jumat, (9/6/2023).

Adinia Wirasti

Di momen pernikahannya, Adinia dan suaminya memilih menggunanakan busana adat Jawa. Adinia menggandeng desainer Rama Dauhan dan Iwan Tirta untuk mempercantik penampilannya saat menikah.

