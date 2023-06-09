4 Potret Dian Sastro Jadi Bridesmaid Pernikahan Adinia Wirasti, Manis Pakai Dress Peach

DIAN Sastrowardoyo merupakan salah satu artis Tanah Air yang menghadiri pernikahan Adinia Wirasti dan kekasih, Michael Wahr di Melbourne, Australia, Jumat, (9/6/2023).

Bahkan, Dian Sastro turut menjadi salah satu bridesmaid di pernikahan sahabatnya itu. Hal itu terlihat dalam beberapa potret yang ia unggah di stories akun Instagramnya.

Dalam beberapa postingan itu Dian Sastro tampak kompak dengan bridesmaid lainnya dalam balutan dress panjang one sholder berwarna peach.

Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @therealdidastr, Jumat, (9/6/2023).

1. Potret manis jadi bridesmaid





Dalam potret ini, Dian Sastro tampak kompak dengan salah satu bridesmaid lainnya mengenakan dress berwarna peach.

Meski begitu, Dian Sastro terlihat lebih memesona dengan model dress one shoulder yang memperlihatkan salah satu pundak mulusnya.

2. Makin cantik dengan pegang bunga





Dian Sastro kembali memamerkan potret kompaknya dengan bridesmaid lain saat memegang beberapa kuntum bunga yang tampak senada dengan warna dresnya.

Ia juga tak lupa mamerkan senyum manisnya yang memikat. Penampilan Dian Sastro juga kian cantik dengan gaya rambut yang tersanggul rapi.