Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Potret Dian Sastro Jadi Bridesmaid Pernikahan Adinia Wirasti, Manis Pakai Dress Peach

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |18:00 WIB
4 Potret Dian Sastro Jadi Bridesmaid Pernikahan Adinia Wirasti, Manis Pakai Dress Peach
Dian Sastro Bridesmaid Adinia Wirasti (Foto : Instagram/@therealdisastr)
A
A
A

DIAN Sastrowardoyo merupakan salah satu artis Tanah Air yang menghadiri pernikahan Adinia Wirasti dan kekasih, Michael Wahr di Melbourne, Australia, Jumat, (9/6/2023).

Bahkan, Dian Sastro turut menjadi salah satu bridesmaid di pernikahan sahabatnya itu. Hal itu terlihat dalam beberapa potret yang ia unggah di stories akun Instagramnya.

Dalam beberapa postingan itu Dian Sastro tampak kompak dengan bridesmaid lainnya dalam balutan dress panjang one sholder berwarna peach.

Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @therealdidastr, Jumat, (9/6/2023).

1. Potret manis jadi bridesmaid

Dian Sastro Bridesmaid Adinia Wirasti

Dalam potret ini, Dian Sastro tampak kompak dengan salah satu bridesmaid lainnya mengenakan dress berwarna peach.

Meski begitu, Dian Sastro terlihat lebih memesona dengan model dress one shoulder yang memperlihatkan salah satu pundak mulusnya.

2. Makin cantik dengan pegang bunga

Dian Sastro Bridesmaid Adinia Wirasti

Dian Sastro kembali memamerkan potret kompaknya dengan bridesmaid lain saat memegang beberapa kuntum bunga yang tampak senada dengan warna dresnya.

Ia juga tak lupa mamerkan senyum manisnya yang memikat. Penampilan Dian Sastro juga kian cantik dengan gaya rambut yang tersanggul rapi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/194/3185430/dian_sastro-cNaQ_large.jpg
Potret Dian Sastro Pakai Set Perhiasan Seharga Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/194/3169388/dian_sastro-EoU0_large.jpg
6 Potret Cantik Dian Sastro Pakai Pin One Piece di TIFF 2025, Jadi Sorotan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/194/3156733/dian_sastro-7F08_large.jpg
Cerita Dian Sastro Merasa Lebih Cantik dan Percaya Diri dengan Rambut Pendeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/298/3134390/bikin_ngiler_dian_sastro_tim_makan_bubur_ayam_diaduk_netizen_auto_tergoda-NCoD_large.jpg
Bikin Ngiler! Dian Sastro Tim Makan Bubur Ayam Diaduk, Netizen Auto Tergoda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/612/3101042/viral_dian_sastro_makan_anggur_di_bawah_meja_ternyata_ini_sejarahnya-aWBn_large.jpg
Viral Dian Sastro Makan Anggur di Bawah Meja, Ternyata Ini Sejarahnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/194/3070195/dian_sastrowardoyo-iNRg_large.jpg
Rayakan Hari Batik Nasional, Dian Sastro Bagikan Tampilan Berbatik dari Masa ke Masa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement