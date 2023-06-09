Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Nia Ramadhani dan Luna Maya Latihan Tenis Bikin Salfok, Gemes Banget!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |16:00 WIB
5 Potret Nia Ramadhani dan Luna Maya Latihan Tenis Bikin Salfok, Gemes Banget!
Luna Maya dan Nia Ramadhani (Foto: Instagram/@lunamaya)
A
A
A

NIA Ramadhani dan Luna Maya kompak latihan tenis bareng jelang tanding melawan Nagita Slavina vs Gege Elisa. Pertandingan sportstainment bertajuk Lagi-Lagi Tenis Rans Entertainment ini digelar di Tennis Indoor Senayan, pada 24 Juni 2023 mendatang.

Momen berlatih itu mereka bagikan di laman Instagramnya. Namun netizen banyak salfok dengan penampilan Luna dan Nia yang cantik dan memiliki body goals idaman.

Penasaran seperti apa potret Nia Ramadhani dan Luna Maya saat di lapangan tenis? Berikut ulasannya, Jumat (9/6/2023).

1. Tampil sporty

Nia Ramadhani dan Luna Maya

Potret Keduanya saat pose di lapangan sambil memegang raket tenis. Nia Ramadhani dan Luna Maya tampil sporty memakai outfit putih. Luna memilih memakai mini dress berkerah, sementara Nia memakai sport bra dan rok pendek. Tampilan rambut keduanya di styling rapi sehingga memudahkan mereka saat bermain tenis. Pose menjulurkan lidah, pose keduanya terlihat kece.

"Gemes banget," kata @chika**

"Tim LunaNia pasti menang," kata @salwapoet***

"Circle sehat nih," tambah @xonxi***

2. Pamer kekompakan

Nia Ramadhani dan Luna Maya

Jelang pertandingan, mereka pun terus berlatih untuk bisa memberikan penampilan terbaiknya. Keduanya juga terlihat kompak. Seperti di foto ini mereka mengabadikan momen sambil memamerkan raket kesayangannya.

3. Pamer senyum manis

Nia Ramadhani dan Luna Maya

Di foto selanjutnya, Nia dan Luna masih mengenakan outfit all white dan pose di lapangan tenis. Keduanya terlihat memberikan senyum manis ke arah kamera sambil memegang raket tenis.

