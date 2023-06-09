Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Modis Aespa Jadi Cewek Baseball di New York, Sporty dan Kece!

Diva Daniswara , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |15:30 WIB
Gaya Modis Aespa Jadi Cewek Baseball di New York, Sporty dan Kece!
Aespa, (Foto: SM Entertainment)
TEPAT hari ini, Jumat 9 Juni waktu setempat, Aespa hadir menjadi bintang tamu spesial di pertandingan liga bisbol New York Yankees versus Chicago White Sox yang dihelat langsung di Stadion Yankee, New York.

Karina, Winter dan NingNing Aespa hadir bertugas menjadi pitcher pertama di laga pertandingan baseball kenamaan dunia tersebut. Menjadi girl group pertama yang hadir spesial di laga baseball kelas internasional, tentu saja penampilan girl group yang dijuluki The Next Generation Leader oleh majalah TIME tersebut menjadi sorotan publik dan menjadi trending topic di linimasa sosial media. 

Seperti apa potret para pelantun hits Next Level, Spicy, dan Girls tersebut beraksi di lapangan dengan seragam baseball? Intip paparan singkatnya berikut ini, sebagaimana dikutip laman akun Instagram @aespa_official, Jumat (9/6/2023).

1. Karina

Karina tampil stylish dengan mengenakan baju baseball yang dijadikan outer dan dipadu dengan tanktop crop full patter warna hitam. Sebagai bawahan, ia memilih mengenakan wide leg denim warna blue jeans yang sangat cocok pada kaki jenjangnya, serta sepasang sneakers bewarna putih. Cantik maksimal!

(Foto: Instagram @aespa_official) 

