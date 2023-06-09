5 Potret Tasya Farasya Liburan di Jepang Berbanding Terbalik dengan Kembaran, Tasyi Athasyia Lagi Dirujak Netizen!

SELEBGRAM Tasyi Athasyia tengah jadi perbincangan hangat netizen setelah viral dugaan dirinya tak membayar gaji mantan karyawan. Tasyi juga makin dihujat usai heboh potret perlakuan dirinya pada asisten pribadinya.

Di tengah hujatan yang diterima Tasyi, saudara kembarnya, Tasya Farasya justru asyik menikmati momen liburan ke Jepang. Tak sendirian, Tasya juga mengajak para kru, suami dan kedua anaknya pelesiran ke Negeri Sakura itu.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Tasya dan tim sudah pergi liburan ke Jepang sebelum viralnya Tasyi di sosial media. Tasya sendiri juga tak memberikan tanggapan apa pun terkait kontroversi yang dilakukan saudara kembarnya itu.

Seolah berbalik 180 derajat dengan kondisi kembarannya, momen Tasya liburan ke Jepang justru penuh kebahagiaan.

Penasaran, seperti apa potret Tasya Farasya saat asyik liburan ke Jepang ini? Berikut informasinya.

1. Berpose di Tengah Jalan

Tasya Farasya tak cuma dikenal sebagai kreator konten kecantikan, sosoknya kerap jadi sorotan soal fashion dan gaya busananya. Di potret ini, Tasya tampil trendi saat berpose di tengah jalan di kawasan Osaka, Jepang.

Nampak Tasya mengenakan long sleeve perpaduan warna putih dan biru tua serta celana berwarna senada. Wanita 31 tahun ini juga membiarkan rambut merahnya tergerak sehingga menambah kesan edgy pada penampilannya.

2. Pose Romantis Bareng Suami

Tasya juga tak lupa untuk mengabadikan momen bersama sang suami, Ahmad Assegaf yang juga turut liburan ke Jepang bersamanya.

Terlihat mereka asyik berpose mesra dengan Tasya duduk di pangkuan Ahmad. Tasya yang mengenakan busana hitam dengan obi belt putih itu nampak kontras dengan sang suami yang menggunakan kaus berkerah berwarna merah menyala.

3. Tampil Kece di Kereta

Berpose di kereta juga jadi pilihan Tasya saat ia ayik liburan ke Jepang. Meski mengaku sempat malu, Tasya akhirnya memberanikan diri berpose di dalam kereta di tengah kerumunan orang.

Penampilan Tasya pun begitu mencuri perhatian. Ia mengenakan dress panjang dengan corak hitam dan putih yang dipadukan dengan blazer hitam. Tasya juga mengenakan sepatu boot kulit berwarna senada.