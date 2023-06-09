Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Gaya Dokter Cantik Menda Suci yang Punya Senyum Manis Memikat

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |13:00 WIB
5 Gaya Dokter Cantik Menda Suci yang Punya Senyum Manis Memikat
Menda Suci (Foto: Instagram/@mendasuci)
A
A
A

MENDA Suci merupakan seorang dokter cantik lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara, Jakarta. Pemilik nama lengkap Menda Suci Ananta ternyata juga seorang beauty vlogger.

Wanita cantik ini menjadi populer karena video-video tutorial make up yang ia unggah di akun Youtube dan Instagram pribadinya. Menjadi selebgram hits membuka peluang bisnis baru untuk dirinya, ia kerap kali ditawari kerjasama dengan berbagai produk kosmetik menjadi model endorse.

Dokter Menda sering mengunggah potret gaya penampilannya yang cantik dan modis. Ditambah senyum manis menawan, gaya Dokter Menda kian memikat. 

Penasaran seperti apa sosoknya? Berikut beberapa potretnya dilansir dari Instagram pribadinya @mendasuci.

1. Paras cantik dan imut

Menda Suci

Dokter Menda tampil cantik mengenakan blouse putih lengan panjang dipadukan dengan rok berwarna baby pink. Sebagai penyempurna ia mengenakan sepatu sandal simple, sangat manis di kakinya.

Saat itu, dokter Menda sedang menghadiri sebuah acara launching produk kecantikan. Parasnya yang cantik dan imut sungguh menggemaskan, apalagi dengan model rambut berponi depan membuatnya lebih cute!

2. Baby face

Menda Suci

Dokter Menda merupakan mama muda dengan satu orang anak. Meski sudah punya anak, wajah cantik dokter Menda sangat baby face. Ia terlihat imut dengan korean makeup look dengan perona bibir orange dan menampilkan senyum menawan.

Pesonanya semakin memikat, dokter Menda tampil mengenakan tanktop pink dipadukan dengan cardigan berwarna hitam serta kalung yang melingkar di lehernya dengan indah. Ia pun membuat styling dengan rambut dicepol ke atas dan menghasilkan look yang santai.

3. Senyum memikat

Menda Suci

Selanjutnya ada potret cantik Menda Suci berpose mengenakan busana lengan panjang rajut berwarna hitam. Tak hanya paras cantik, senyum manisnya juga memikat!

Halaman:
1 2
      
