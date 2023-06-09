Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Suka Kegerahan saat Pakai Baju di Siang Hari? Cobain Nih Koleksi Legiteamate ADM-Tech

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |10:44 WIB
Suka Kegerahan saat Pakai Baju di Siang Hari? Cobain Nih Koleksi Legiteamate ADM-Tech
Baju Legiteamate ADM-Tech. (Foto: Legiteamate)
A
A
A

HI Team Legit! Apakah kamu merupakan tipikal orang yang mudah berkeringat? Sering merasa kegerahan di siang hari saat memakai pakaian tertentu? Kini, ada kabar baik buat kamu!

Ya, karena Legiteamate punya kejutan untuk mengatasi masalahmu, yakni ADM-Tech! Koleksi pakaian ini akan menjagamu tetap kering dan fresh serta terhindar dari kelembapan. Kuy kita cari tahu apa sih ADM-Tech? Keep reading and i’ll let you know ya Guys!... 

Baju Legiteamate ADM-Tech. (Foto: Legiteamate)

Mengenal ADM-Tech dalam Pakaian

ADM-Tech dari Legiteamate merupakan teknologi terkini yang memiliki perpaduan sempurna antara kemampuan bernapas, penghilang bau, dan kelembapan yang sangat direkomendasikan buat kamu yang aktif banget dan mudah berkeringat. 

Baju Legiteamate ADM-Tech. (Foto: Legiteamate)

Halaman:
1 2
      
