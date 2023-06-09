Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Cantik Ulfi Damayanti Anak Elly Sugigi yang Bikin Netizen Salfok

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |07:00 WIB
5 Potret Cantik Ulfi Damayanti Anak Elly Sugigi yang Bikin Netizen Salfok
Potret Cantik Ulfi Damayanti Anak Elly Sugigi (Foto: Instagram/@ulfidmy)
A
A
A

POTRET cantik Ulfi Damayanti Anak Elly Sugigi berikut ini dijamin bakal membuat kalian terpesona. Seperti apa penampilan Ulfi Damayanti? Simak ulasannya. 

Ulfi Damayanti merupakan putri dari Elly Sugigi. Di usianya yang sudah beranjak dewasa, Ulfi memiliki paras cantik dan memesona.

Melalui unggahannya di Instagram, Ulfi kerap membagikan aktivitasnya. Penampilannya tak jarang bikin netizen salah fokus. 

Penasaran seperti apa potret cantik Ulfi Damayanti? Berikut ulasannya dari Instagram @ulfidmy, Jumat (9/5/2023).

1. Foto OOTD

Potret Cantik Ulfi Damayanti Anak Elly Sugigi

(Potret Cantik Ulfi Damayanti Anak Elly Sugigi, Foto: Instagram/@ulfidmy)

Foto OOTD Ulfi terlihat stylish dengan outfit casual. Dia memakai crop tanktop hitam yang dipadukan dengan outer, celana pendek, dan sneakers warna nude. Tak lupa dia membawa tas dari brand Dior. Pose dengan menoleh ke samping, Ulfi memamerkan kaki jenjangnya.

"Masya Allah body goals," kata @gadist***

"Sexy," tambah @ptrchrn***

2. Anggun pakai lace dress

Potret Cantik Ulfi Damayanti Anak Elly Sugigi

(Potret Cantik Ulfi Damayanti Anak Elly Sugigi, Foto: Instagram/@ulfidmy)

Potret Ulfi di momen Lebaran. Dia tampil anggun memakai lace dress warna nude. Tampilan rambutnya digerai dan dia memakai makeup tebal dengan sentuhan lipstik merah merona. Cantik banget.

"Cantik banget Masya Allah," ucap @ptchrn***

"Cantik sekali Ulfi," sambung @winna***

3. Penampilannya bikin pangling

Potret Cantik Ulfi Damayanti Anak Elly Sugigi

(Potret Cantik Ulfi Damayanti Anak Elly Sugigi, Foto: Instagram/@ulfidmy)

Momen Ulfi saat menghadiri sebuah acara. Penampilannya begitu memukau dengan off shoulder dress baby pink dan sentuhan ruffle di bagian dada. Tampilan rambutnya dicurly dan dijepit ke belakang. Sementara itu dia memakai makeup flawless dan lipstik merah yang membuatnya makin memesona.

